HABER

Gambiyalı Kabba, otobüste unuttuğu parasına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 19:15 | Son Güncelleme

Sivas'ta halk otobüsünde içerisinde 12 bin lira bulunan sırt çantasını unutan Gambiyalı Kabba, polisin çalışması sonucu parasına kavuşmanın sevincini yaşadı

SİVAS (AA) - Sivas'ta halk otobüsünde 12 bin lirasını unutan Gambiyalı Edrisa Kabba'ya parası teslim edildi.

Yaklaşık 3 yıl önce Gambiya'dan Türkiye'ye gelen ve farklı illerde cüzdan ve saat satarak geçimini sağlayan Kabba (25), bir süre önce Sivas'a geldi.

Sivas Şehirlerarası Terminali'nde cüzdan ve çanta satan Kabba, arkadaşı ve beraberindeki eşyalarla dün halk otobüsüne bindi. Bir süre otobüs şoförüyle konuşan Kabba, bu sırada sırt çantasını halk otobüsünün ön koltuğuna bıraktı.

Daha sonra arkaya doğru geçen Kabba, arkadaşıyla otobüsten indi. Kabba, bir süre sonra içerisinde 12 bin lira bulunan sırt çantasını unuttuğunu fark ederek, Üçlerbey Şehit Ali Yüce Polis Merkezi Amirliği'ne başvurdu.

Halk otobüsü şoförü ile irtibata geçen polis, 12 bin liranın bulunduğu sırt çantasını şoförden teslim alarak Kabba'ya teslim etti.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Kabba, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Otogarda saat ve cüzdan satıyorum. Halk otobüsünden inerken çantamı orada unutmuşum. Farkına vardığımda karakola müracaat ettim. Bulup teslim ettiler. Parayı 3 yıldır biriktiriyordum, elhamdülillah polisler buldu, teşekkür ediyorum." dedi.

Kabba, bundan sonra parayı yanında taşımayacağını ve bankaya yatıracağını belirtti.

PARTNERÜrküten görüntü! Ölümcül değişiklik çok kısa sürede gerçekleştiÜrküten görüntü! Ölümcül değişiklik çok kısa sürede gerçekleşti
Taşkın suları otomobili yuttu, sürücü zor kurtuldu (2)Taşkın suları otomobili yuttu, sürücü zor kurtuldu (2)
Ölümün böylesi! Tek başına ava gitmişti...Ölümün böylesi! Tek başına ava gitmişti...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gambiya halk otobüsü Sivas

En Çok Okunan Haberler

Adana'da korkutan deprem!

Adana'da korkutan deprem!

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

CHP Parti Meclisi'nde dört ismin adaylığı onaylandı

CHP Parti Meclisi'nde dört ismin adaylığı onaylandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da kayalıkta düşen avcı, tüfeğinin ateş almasıyla öldü

Ölümün böylesi! Tek başına ava gitmişti...

Adana'da sağlık personeli cami tuvaletinde ölü bulundu

Adana'da sağlık personeli cami tuvaletinde ölü bulundu

Mavi listedeki DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı!

Hatice Ruken Kılıç İstanbul'da yakalandı

Muğla'da iğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Antalya'da bir adam misafir olduğu evin 14 yaşındaki kızını kaçırdı iddiası

Misafir olarak gitti küçük kızı kaçırdı!

Bursa'da nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.