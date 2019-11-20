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Gambiyalı üniversite öğrencisi, odasında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 12:54 | Son Güncelleme

SAMSUN'da üniversite eğitimi gören Gambiya uyruklu Alhagie Kandeh Kebbeh (31), evindeki odasında ölü bulundu. Kebbeh'in, odasında ısınmak için yaktığı kömür dolu mangalın dumanından etkilenerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.  Olay, saat 09.00 sıralarında İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi.

Gambiyalı üniversite öğrencisi, odasında ölü bulundu

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da üniversite eğitimi gören Gambiya uyruklu Alhagie Kandeh Kebbeh (31), evindeki odasında ölü bulundu. Kebbeh'in, odasında ısınmak için yaktığı kömür dolu mangalın dumanından etkilenerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
Olay, saat 09.00 sıralarında İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) öğrenim gören K.K.K., aynı üniversitede İlahiyat Fakültesi'nde eğitim gören arakadaşı Gambiya uyruklu Alhagie Kandeh Kebbeh'i uyandırmak için odasına girdi. Odada mangal yakıldığını ve arkadaşı Kebbeh'i hareketsiz halde yattığını fark eden K.K.K., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Alhagie Kandeh Kebbeh'in hayatını kaybettiğini belirledi. Alhagie Kandeh Kebbeh'in yattığı odada sönmüş kömür dolu bir mangal bulunduğu ve bu sebeple zehirlenmiş olabileceği değerlendiriyor.
Alhagie Kandeh Kebbeh'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsisi için Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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