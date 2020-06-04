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Game Gear küllerinden yeniden doğuyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2020 12:46 | Son Güncelleme

Sega, 1990 yılında Nintendo’nun Game Boy atağına tokat gibi cevap vermişti. Renki ekranlı el konsolu Game Gear ile karşımıza çıkan firma, maalesef ki renkli ekranın pili sömüreceğini hesap edememiş ve Game Boy kadar başarılı olamamıştı. Yıllar içerisinde konsol pazarında elini eteğini çeken Sega, bugün karşımıza Game Gear Micro ile çıkageldi.

Game Gear küllerinden yeniden doğuyor

Game Gear’ın küçük sürümü olarak isimlendirebileceğimiz bu modelde ön yüklü olarak bir çok oyun geliyor. Ancak Sega burada yine bir farklılık yapıp oyunları konsolun rengine göre kategorilendirmiş. Yani tüm oyunları oynamak istiyorsanız konsolun tüm renklerini almanız gerekiyor. Büyük bir saçmalığa imza atan Sega, bu konsollarını 45 dolardan satışa sunacak.

Dilerseniz konsolun rengine göre kategori edilen oyunlara bir göz atalım;

Siyah renkli sürümde: Out Run, Puyo Puyo Tsu, Royal Stone ve Sonic the Hedgehog.
Mavi renkli sürümde: Baku Baku Animal: Sekai Shiikugakari Senshuken, Gunstar Heroes, Sonic & Tails ve Sylvan Tale.
Sarı renkli sürümde: Nazo Puyo: Arle no Roux, Shining Force, Shining Force II ve Shining Force: Final Conflict.
Kırmızı renkli sürümde: Columns, The G.G. Shinobi, Megami Tensei Gaiden: Last Bible ve Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special oyunları bulunacak.

80 mm x 43 mm x 20 mm boyutlarında olacak olan konsolun bir de ekran büyüten aksesuarlı seti yer alacak. Big Window Micro aksesuarının yer aldığı konsol ise 275 dolar gibi PlayStation 4 ve Xbox One parasına satılmaya çalışılacak.

Nintendo’nun NES Classic ile başlattığı bu buraya Sony de PlayStation Classic ile dahil olmuş ancak avucunu yalayıp geri dönmüştü. Sega da muhtemelen elindeki stokları eritemeyecek ve 275 dolar olan o büyük setin fiyatı 150 dolarlara kadar düşecek.

Tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz

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