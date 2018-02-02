Game of Thrones 8. sezon finaline damga vuracak sahne (Spoiler içerir)

Game of Thrones’ta, ateş, şimdiye kadar Westeros’ta genellikle Daenerys Targenyen (Khaalesi) tarafından ve Drogon, Viserion ve Rhageal isimli üç ejderhası tarafından kullanılan yaygın bir silah olarak kullanıldı. (Viseion, dizinin yedinci sezonunda Ak Gezenler tarafından öldürülerek, Ölüler Ordusu'na katılmıştı.)

Bununla birlikte, Belfast Live adlı yayın organı, Winterfell yangınının, 400-500 arası ekstra görüntüyle birlikte dizinin final sezonundaki büyük bir savaş sahnesinin parçası olduğunu belirtti.

Stark ailesi, atalarının yaşadığı evi Boltonların elinden kısa bir süre önce almış, Sansa, Jon Snow, Arya ve Bran Stark dizinin yayınlanan son sezonunda bir araya gelmişti. Fakat, ortaya çıkan büyük spoiler’dan anlaşıldığı üzere, mutluluğu henüz bulan Starkları, final sezonunda büyük bir sürpriz bekliyor.

Steven McAuley isimli bir Game of Thrones hayranı, dizinin Winterfell (Kıştepesi) sahnelerinin çekildiği Kuzey İrlanda’da bulunan setine yaklaşıp 8 saniyelik bir video çekti.

Bu durumdan yola çıkan hayranlar, dizinin final sezonunda müttefik olan ve hala yeğen olduklarını bilmeden romantik bir ilişkiye başlayan Daenerys Targanyen ve Jon Snow’un (Aegon Targenyen) düşman olabileceği şeklinde yorumladı.

Alevlerin rengini incelediğinde, büyük yangının Drogon ya da Rhagael’in işi olabileceği belirtildi. Ancak, dizinin post-produksiyon kısmında alevler yeşil olarak görünürse, bunun Lannisterlar tarafından yapılmış bir kundaklama olabileceği ihtimali de dile getirildi.

Şimdiye kadar atılan ortaya atılanların en güçlüsü olarak kabul edilen varsayımda se Winterfell’i yakan kişinin Ak Gezenlerin lideri Gece Kralı olacağı ifade edildi.

Buna göre Gece Kralı, Viserion ile birlikte Güney’e doğru ilerken yakıp yıktığı ilk yer Kuzey’in kalesi Winterfell olacak. Ancak, ekranda Winterfell'den yükselen alevler maviye çalacak.

DİZİNİN OYUNCULARI İPUCU VERMİŞTİ

Westeros’un Kraliçesi Cersei Lannister’ı canlandıran Lena Headey, verdiği bir röportajda, ekim ayında tüm oyuncularla büyük bir okuma gerçekleştirdikleri söyleyerek, herkesin bir noktada çok üzüldüğünü söylemişti.

GAME OF THRONES 8. SEZON NE ZAMAN?

Dizinin yapım şirketi HBO, Game of Thrones’un final sezonun 2019 yılında 6 bölüm olarak yayınlanacağını duyurmuştu.

SON 24 SAATTE MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?