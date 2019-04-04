Game of Thrones 8. sezon galasına damga vurdular!

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin yıldızları son sezonun galası için kırmızı halıdaydı. İzlenme rekorları kıran dizinin gala gecesinde kırmızı halıdan da renkli görüntüler yansıdı.

Galanın en dikkat çekenleri

Hepimizin final sezonunu merakla beklediğimiz Game of Thrones dizisinin galası dün akşam New York'ta yapıldı.

Galaya katılan oyuncular adeta dizi öncesi resmi geçit yapmış oldu ve sevenlerini biraz daha heyecanlandırdı.

Tıpkı dizide olduğu gibi galada da yıldızlar kadın oyunculardı. Dizinin başladığı günden bugüne senaryoda gerçekleşen olaylar sayesinde hem başroller hem de taht mücadelesi kadın karakterler üzerinden yaşanmaya başlamıştı.

Hal böyleyken de galanın en dikkat çeken isimlerinden birisi Sophie Turner oldu. 23 yaşındaki İngiliz güzel dizide Kuzey'in prensesi Sansa Stark'ı canlandırıyor.

SEVGİLİSİNE ANLAŞMA İMZALATTI Sophie Turner geçtiğimiz günlerde ilginç bir olayla gündeme gelmişti. Sophie Turner Joe Jonas'la nişanlı. nişanlısına dizinin finalini anlatan genç oyuncu ilginç bir olaya sebep olmuş. Dizinin yapımcıları Joe Jonas'a dizinin sonunu kimseye söylemesin diye bir gizlilik anlaşması imzalatmışlar...

Game of Thrones'un en sevilen karakterlerinden biri de Daenerys Targaryen karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Emilia Clarke.

Emilia Clarke dizide tanındıktan sonra birçok filmde rol almıştı. Game of Thrones'un getirdiği şöhretten en iyi faydalanan oyuncunun Clarke olduğu söyleniyor. Ejderhaların annesi olarak anılan sanatçı Valentino imzalı tuvaletiyle göz kamaştırıyor...

Galanın en sempatik anlarından birisi de Kit Harrington ve eşi Rose Leslie'nin kırmızı halıda yürümesiydi. İkili dizide birlikte rol almış ve aralarında bir yakınlaşma olmuştu. Bu yakınlaşmayı evliliğe dönüştüren çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyor.

Margaery Tyrell rolünde izlediğimiz Natalie Dormer da galanın şıklarından. Saçlarını geriyo doğru tarayan güzel yıldız tek omuzlu pırıl pırıl Armani elbisesinin içinde oldukça zarif görünüyor.

Dizinin tahta uzak ama çok sevilen karakterlerinden biri de Lady Brienne of Tarth. Elinden kılıcını asla düşürmeyen cesur ve asil bir savaşçı olan sevgili Lady'miz dizi boyunca dişiliğini hiç ön plana çıkarmadı.

Oysa Brienne of Tarth'a hayat veren Gwendoline Christie gerçek hayatta hem çok güzel hem de aşırı sempatik oluşuyla tanınıyor. Uzun boyuyla etrafındaki herkese tepeden bakan güzel yıldız galada tercih ettiği uçuş uçuş pastel renklerdeki elbisesiyle adeta herkese zarafet dersi vermiş gibi görünüyor...

Galada dikkat çeken bir diğer karakter ise Sibel Kekilli olmuştu. Dizide oynadığı rolle herkesin beğenisini toplayan Kekilli galanın en güzel isimlerinden biriydi.

Her ne kadar Kekilli'nin yeni sezonda olup olmayacağı konuşulsa da öyle bir durum mümkün değil. Kekilli dizi ekibiyle çok iyi ve bu galaya da davetli olarak katıldı.

Galanın en ilgi çekici konuklarının başında Lisa Bonet ve Jason Mamoa çifti geliyordu. Canlandırdığı karakter daha henüz ilk sezonda ölen Jason Mamoa dizinin hayranı olmaktan vazgeçmediği gibi dizinin hayranları tarafından da asla unutulmadı...