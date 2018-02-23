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Game of Thrones başlayana kadar Diriliş Ertuğrul'u önerdiler

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.02.2018 10:10 | Son Güncelleme

İngiliz medyası, yeni bölümleri 2019’da başlayacak “Taht Oyunları” dizisinin hayranlarına, internetten “Diriliş Ertuğrul”u izlemelerini tavsiye etti. Haberde, Engin Altan Düzyatan için “Yeni Jon Snow” denildi.

Game of Thrones başlayana kadar Diriliş Ertuğrul'u önerdiler

Türk dizileri Ortadoğu, Balkanlar ve Latin Amerika'yı kasıp kavurmaya devam ederken, her TRT1 dizisi "Diriliş Ertuğrul" İngiliz medyasına konu oldu.

Dünyaca ünlü "Game of Thrones" (Taht Oyunları) dizisinin yeni sezonunun 2019'da yayımlanacağının açıklanmasının ardından yeni dizi arayışına giren dizi fanlarına seslenen İnews ve Metro haber kuruluşları, Diriliş Ertuğrul'u tavsiye etti.

Metro gazetesi, "Game of Thrones'un rakibi" olarak tanıttığı Diriliş Ertuğrul dizisinden övgüyle bahsetti:

ENGİN ALTAN DÜZYATAN YENİ JON SNOW!

"İhtiyacınız olduğunu bilmediğiniz yapım" değerlendirmesinde bulunan medya kuruluşu, Osmanlı devletinin kuruluşunu konu alan dizinin hikayesini okuyucularıyla paylaştı.

Haberde, başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a da geniş yer verildi. Oyuncu için "Yeni Jon Snow" yorumunda bulunuldu.

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İnews haber sitesi, Diriliş Ertuğrul dizisini "Türk Game of Thrones" olarak tanıttı. Dizinin televizyon ekranlarındaki "epik" türü yeniden tanımladığının altı çizilirken, "Game of Thrones hayranlarının dikkat etmesi gereken bir yapım" ifadeleri kullanıldı.

Televizyon yapımının çok boyutlu olay örgüsü ile Game Of Thrones dizisinin en heyecanlı sezonlarına rakip olabileceği belirtildi.

Haberde, Diriliş'in Türkiye'de reyting rekorları kırdığı vurgulandı.

Dizinin ilk iki sezonunun online dizi ve film izleme platformu Netflix'ten izlenebileceği duyuruldu.

Ayrıca, üçüncü ve dördüncü sezonlarının da Netflix'e eklenmesiyle, dizinin en epik art arda izlenebilir yapım olabileceği ifade edildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bence karamuradı yayınlamalılar.. Adamlarla kafamı buluyonuz la :D
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