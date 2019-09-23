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‘Game of Thrones’ Final Sezonuyla 12 Emmy Aldı

23.09.2019 20:16 | Son Güncelleme

Televizyon yapımlarının yarıştığı Emmy Ödülleri Töreni bu yıl da renkli anlara sahne oldu. Geceye “Pose” dizisindeki rolüyle drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Billy Porter’ın konuşması ve kadın oyuncu Michelle Williams’ın kadınların eşit ücret hakkıyla ilgili konuşması damga vurdu

‘Game of Thrones’ Final Sezonuyla 12 Emmy Aldı

Televizyon yapımlarının yarıştığı Emmy Ödülleri Töreni bu yıl da renkli anlara sahne oldu. Geceye “Pose” dizisindeki rolüyle drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Billy Porter’ın konuşması ve kadın oyuncu Michelle Williams’ın kadınların eşit ücret hakkıyla ilgili yaptığı konuşma damgasını vurdu.

Bu yıl sekizinci ve son sezonunu yayınlayarak ekranlara veda eden “Game of Thrones” dizisi, 32 dalda aday olduğu ödül töreninden aralarında drama dalında en iyi dizi ödülünün de olduğu 12 ödülle ayrıldı. Dizinin sevilen oyuncularından Peter Dinklage ise drama dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı.

Dizinin adaylıkları arasında en iyi erkek oyuncu dalında Kit Harington, en iyi kadın oyuncu dalında Emilia Clarke, en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner ve Maisie Williams, en iyi erkek oyuncu dalındaysa Alfie Allen, Nikolaj Coster-Waldau ve Peter Dinklage vardı.

Komedi dalında en iyi dizi ödülünü Amazon’un kara komedi türündeki dizisi “Fleabag” aldı. Dizinin yazarı ve oyuncusu Phoebe Walter-Bridge hem en iyi komedi senaryo hem de komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Bu daldaki güçlü rakibi ise

“Veep” dizisinin final sezonuyla ödüle aday olan ünlü komedyen Julia Louis-Dreyfus idi.

En İyi Komedi

“Fleabag” (Amazon)

En İyi Drama

“Game of Thrones” (HBO)

En İyi Kısa Dizi

“Chernobyl” (HBO)

En İyi Kadın Oyuncu, Komedi

Phoebe Waller-Bridge, “Fleabag”

En İyi Erkek Oyuncu, Komedi

Bill Hader, “Barry”

En İyi Kadın Oyuncu, Drama

Jodie Comer, “Killing Eve”

En İyi Erkek Oyuncu, Drama

Billy Porter, “Pose”

En İyi Kadın Oyuncu, Kısa Dizi ya da TV Filmi

Michelle Williams, “Fosse/Verdon”

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