Game of Thrones hayranlarına müjde! Finalden sonra belgesel geliyor!

Adını televizyon tarihine yazdıran Game of Thrones, 14 Nisan’da başlayıp ve 19 Mayıs’ta sona erecek 8. sezonu ile ekrana veda edecek. Ancak dizinin efsaneleşen prodüksiyon aşamalarını anlatacak Game of Thrones: The Last Watch, dizinin final bölümünden bir hafta sonra ekranlarda olacak.

Play Tuşu’nda yer alan habere göre, izleyicileri final sezonunun kamera arkasına götürüp milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen bu ilgi çekici evrenin nasıl yaratıldığını anlatacak belgeselin yönetmen koltuğunda Jeanie Finlay yer alıyor. Dizinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss’ın da yapımcılığını üstlendiği belgesel 26 Mayıs’ta yayında olacak.