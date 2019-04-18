Game Of Thrones'tan yeni bölüm fotoğrafları!

İşte efsane dizinin, yeni bölümünden merak uyandıran kareler...
Game of Thrones 8. sezon 2. bölüm fotoğrafları
Game Of Thrones ilk bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile heyecan dolu bir bölümün daha sinyalini verdi.
Tüm müttefiklerini taht etrafında birleştirme kararı alan Jon Snow, Akgezenlere karşı büyük bir ordu kurmayı sürdürüyor.
Ellerinde bulunan iki ejderha ve on binlerce asker ile savunma hazırlığına devam edilen kale içerisinde, Sansa ve Daenerys arasındaki gerilim ise her geçen dakika biraz daha alevleniyor.
Game Of Thrones'un yayınlanan son bölümünün ardından 8. sezon 2. bölümüne dair ipuçları veren fotoğraflar yayınlandı.
İpucu niteliğindeki fotoğraflarda, yeni bölümde Jon Snow (Kit Harington) ve Arya Stark'ın (Maisie Williams) Gece Kralı'na hazırlandığı görülüyor.
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