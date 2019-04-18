MAGAZİN

Game Of Thrones'tan yeni bölüm fotoğrafları!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.04.2019 11:29 | Son Güncelleme

Game of Thrones'un 8. sezon 2. bölüm fotoğrafları yayımlandı.

İşte efsane dizinin, yeni bölümünden merak uyandıran kareler...

Game of Thrones 8. sezon 2. bölüm fotoğrafları

Game Of Thrones ilk bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile heyecan dolu bir bölümün daha sinyalini verdi.
Tüm müttefiklerini taht etrafında birleştirme kararı alan Jon Snow, Akgezenlere karşı büyük bir ordu kurmayı sürdürüyor.
Ellerinde bulunan iki ejderha ve on binlerce asker ile savunma hazırlığına devam edilen kale içerisinde, Sansa ve Daenerys arasındaki gerilim ise her geçen dakika biraz daha alevleniyor.
Game Of Thrones'un yayınlanan son bölümünün ardından 8. sezon 2. bölümüne dair ipuçları veren fotoğraflar yayınlandı.
İpucu niteliğindeki fotoğraflarda, yeni bölümde Jon Snow (Kit Harington) ve Arya Stark'ın (Maisie Williams) Gece Kralı'na hazırlandığı görülüyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Game of Thrones 8. sezon 2. bölüm

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Erdoğan imzaladı! Mal varlıkları donduruldu

Erdoğan imzaladı! Mal varlıkları donduruldu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Orhan Ölmez'den Hadise açıklaması!

Orhan Ölmez'den Hadise açıklaması!

Yıllar sonra anlattı: Beni eve bırakırken...

Yıllar sonra anlattı: Beni eve bırakırken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Cem Yılmaz mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu böyle tebrik etti

Cem Yılmaz mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu böyle tebrik etti

Demet Akalın paylaştı! Tarkan hayranları paniğe kapıldı

Demet Akalın paylaştı! Tarkan hayranları paniğe kapıldı

Yoğun bakımdaki Orhan Gencebay'ın son durumu: Çok büyük badire atlattık

Yoğun bakımdaki Orhan Gencebay'ın son durumu: Çok büyük badire atlattık

Şeyma Subaşı’dan ‘kanal açabilirim’ mesajı

Şeyma Subaşı’dan ‘kanal açabilirim’ mesajı

Tuğçe Özbudak'ın değişimi! Görenler tanıyamıyor

'Adanalı'nın güzel ismi estetikle bambaşka biri oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.