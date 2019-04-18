Game Of Thrones'tan yeni bölüm fotoğrafları!

Game Of Thrones ilk bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile heyecan dolu bir bölümün daha sinyalini verdi.

Ellerinde bulunan iki ejderha ve on binlerce asker ile savunma hazırlığına devam edilen kale içerisinde, Sansa ve Daenerys arasındaki gerilim ise her geçen dakika biraz daha alevleniyor.