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Game of Thrones'un 8. sezon yayın tarihi belli oldu

GAME OF THRONES HABERLERİ | 28.01.2018 13:45 | Son Güncelleme 7 saat önce

Game of Thrones'un (Taht Oyunları) Arya Stark'ı Maisie Williams dizinin merakla beklenen 8. yeni sezon tarihini açıkladı.

Game of Thrones'un 8. sezon yayın tarihi belli oldu

HBO'nun Game of Thrones'un 8. sezonunun 2019 yılında yayınlanacağını duyurmasının ardından dizinin Arya Stark'ı Maisie Williams, yeni filmi Early Man için verdiği röportajlarda dizinin yeni sezonu için tam tarih verdi.

20 yaşındaki genç oyuncu, "Aralık'ta prodüksiyonu bitirip yeni sezonun ilk bölümünü 2019 Nisan’ında yayınlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Williams, aceleye getirmek istemediklerini vurgulayarak, "Son kurguda çok ama çok önemli şeyler olacak. Hayranlarımıza çok şey borçluyuz. Yeni sezonun harika olması ve izleyen herkesi tatmin etmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

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Arya'nın hikayedeki akıbetine dair yorumlarda da bulunan Williams, "Onun her zaman huzur bulmasını istedim. Arya'nın hikayesini yönlendiren bütün unsurlar bugüne kadar acı ve sert oldu. Karakterimin bir gün yeniden özüne kavuşmasını, öfkesinden kurtulmasını diliyorum" diye konuştu.

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