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Game Of Thrones'un final bölümü sadece ABD'de 19 milyon kişi tarafından izlendi

DİZİ HABERLERİ  | 21.05.2019 10:22 | Son Güncelleme

Amerikan televizyon kanalı HBO, Pazar akşamı yayımlanan televizyon dizisi Game of Thrones'un final bölümünün ABD'de 19,3 milyon kişi ile izleyici rekoru kırdığını açıkladı.

Game Of Thrones'un final bölümü sadece ABD'de 19 milyon kişi tarafından izlendi

HBO, Pazar akşamı yayımlanan televizyon dizisi milyonların merakla takip edilen Game of Thrones'un final bölümünün ABD'de 19,3 milyon kişi ile izleyici rekoru kırdığını duyurdu. Amerikan telekomünikasyon devi AT&T'nin Warner Media medya şirketine ait olan HBO, yaptığı açıklamada televizyon kanalı ve uygulamaları üzerinden Pazar akşamı final bölümünü 19,3 milyon Amerikalı'nın izlediğini açıkladı.

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HER BÖLÜMÜ REKOR KIRIYOR

Bu rakam dünyanın dört bir yanında ABD ile aynı anda anlaşmalı medya kurumları aracılığıyla diziyi izleyenlerin rakamını ise içermiyor. Game of Thrones, dünyada 150 ülkede yayımlanıyor, ancak yapılan açıklamaya göre kimi piyasalardan veri alınamadığı için küresel izleme rakamını ortaya koymak güç. Diziye ait bir önceki rekor ise geçen haftaki bölümü izleyen 18,4 milyon kişi ile kırılmıştı.

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GAME OF THRONES, SOPRANOS'UN REKORUNU KIRDI

Sekiz sezonun ardından final yapan dizi, HBO'nun en çok izlenen yapımı olduğu gibi dünya çapında da merakla takip edilen bir yapımdı. HBO'nun bir önceki rekor kıran yapımı ise 2002 yılındaki sezonuyla Sopranos adlı diziydi. Televizyon kanalı, Game of Thrones'un, Sopranos'un rekorunu kırdığını açıkladı.

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DİZİNİN YENİDEN ÇEKİLMESİ İÇİN KAMPANYA BAŞLATILMIŞTI

Ancak dizinin finaline ilişkin dünyanın dört bir yanındaki hayranların tepkisi ise birbirinden çok farklı. Özellikle son sezonun gidişatını genel olarak beğenmeyen dizi hayranları, finali de kıyasıya eleştirdi. Hatta dizinin son sezonunun tekrar çekilmesi için başlatılan online kampanyaya 1,2 milyon kişi imza attı.

ÇEKİMLERDEKİ KAHVE BARDAĞI VE SU ŞİŞESİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Televizyon dizisinin yapımcıları David Benioff ve D.B. Weiss ise eleştirilere henüz bir yanıt vermedi. Daha önce finalin yayımlanacağı sırada internet ile bağlantılarını keseceklerini ve inzivaya çekileceklerini söylemişlerdi. Diğer yandan final bölümünde bir sahnede, plastik bir su şişesinin unutulması da eleştirilere yol açtı. Plastik şişenin Samwell Tarly adındaki karakterin oturduğu sandalyenin ayağının arkasında unutulduğu görülüyor. Daha önce de dizinin başlıca karakterlerinden Daenerys Targaryen'in yemek masasında duran, üzerinde plastik kapağı bulunan kartondan Starbucks bardağı, sosyal medyada diziyle alay edilmesine neden olmuştu.

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Game of Thrones final bölümü

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