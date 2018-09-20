Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı: Veda ettiğiniz şey yalnızca bir dizi değil

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Dinklage Avrupa’da geçirdiği sekiz yıllık yapım süreciyle ilgili şöyle konuştu: “Yalnızca harika bir dizinin değil; devasa bir ailenin parçasıydık. Evimden çok uzaktaydım. Ben New York’ta yaşıyorum ve çekimler Avrupa’daydı. Bu yüzden çok kereler orada kalmak zorundaydım, hafta sonları eve gidemedim. Ve böylece İrlanda’daki ve diğer çekim yerlerindeki topluluklarla derin bağlar kurdum.”