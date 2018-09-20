Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı: Veda ettiğiniz şey yalnızca bir dizi değil

Game of Thrones’un başrol oyuncularından Peter Dinklage, final yapmaya hazırlanan diziyle ilgili duygularını paylaştı.
Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı Peter Dinklage: Veda ettiğiniz şey yalnızca bir dizi değil
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70. Emmy Ödülleri 22 dalda aday olarak damga vuran ve en iyi dizi dahil 9 ödül kazanan Game of Thrones'un (Taht Oyunları) yaratcısı George R. R. Martin'den sonra Tyrion Lannister karakterini canlandıran Peter Dinklage de son sezon hakkında konuştu.
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Game of Thrones’un başrol oyuncularından Peter Dinklage, final yapmaya hazırlanan diziyle ilgili duygularını paylaştı.
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70. Emmy töreninde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında ödülü kazanan Dinklage, setteki son gününün çok üzücü geçtiğini açıkladı.
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Dinklage Avrupa’da geçirdiği sekiz yıllık yapım süreciyle ilgili şöyle konuştu: “Yalnızca harika bir dizinin değil; devasa bir ailenin parçasıydık. Evimden çok uzaktaydım. Ben New York’ta yaşıyorum ve çekimler Avrupa’daydı. Bu yüzden çok kereler orada kalmak zorundaydım, hafta sonları eve gidemedim. Ve böylece İrlanda’daki ve diğer çekim yerlerindeki topluluklarla derin bağlar kurdum.”
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Dinklage dizinin final yapmasıyla ilgili olaraksa “Veda etmek gerçekten çok zor çünkü veda ettiğiniz şey yalnızca bir dizi değil; orada gelişen bir hayat” dedi.
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Game of Thrones’un 8. final sezonu altı bölümden oluşuyor ve 2019 içerisinde geri dönmeye hazırlanıyor.
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Dizinin yaratıcısı George R. R. Martin Emmy Ödül töreni sonrası “Final yapması Game of Thrones evreninin sona ereceği anlamına gelmiyor.
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