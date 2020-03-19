MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Game of Thrones yıldızı Indira Varma'nın koronavirüsü testi pozitif çıktı

Game of Thrones yıldızı Indira Varma'nın koronavirüsü testi pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 09:25 | Son Güncelleme

Dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüse bir Hollywood yıldızında daha pozitif çıktı. Game of Thrones dizisinde Ellaria Sand karakterini canlandıran Indira Varma da koronavirüse yakalandığını açıkladı.

2014 yılında Game of Thrones kadrosuna katılan Indira Varma, Corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Şimdilerde Emilia Clarke ile The Seagull adlı bir tiyatro oyunu için çalışmalara başlayan Varma, tüm gösterilerin iptal olduğunu söyledi.

depophotos_16306410_16_9_1584598317-880x495

İngiliz oyuncu dün Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla virüsün kendisinde olduğunu, “Bu virüsle yatakta yatıyorum ve hiç hoş değil. Güvende ve sağlıkla kalın. İnsanlara karşı iyi olun” sözleriyle açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Game of Thrones dizisinin Tormund’u Kristofer Hivju da Corona virüsüne yakalandığını açıklamıştı.

Game of Thrones'un Tormunt'u Kristofer Hivju koronavirüse yakalandı! Kristofer Hivju kimdir?Game of Thrones'un Tormunt'u Kristofer Hivju koronavirüse yakalandı! Kristofer Hivju kimdir?
Liste her geçen gün uzuyor! İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimlerListe her geçen gün uzuyor! İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler
La Casa De Papel'in 'Raquel'i Itziar Ituno koronavirüse yakalandıLa Casa De Papel'in 'Raquel'i Itziar Ituno koronavirüse yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Game of Thrones, Ellaria Sand, koronavirüs, Indira Varma,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Karantina yanıtı! 'Biz Londra’dayken...'

Karantina yanıtı! 'Biz Londra’dayken...'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Karantina günlerinde aşk! Evden paylaştı

Karantina günlerinde aşk! Evden paylaştı

Eda Ece'den koronavirüs isyanı

Eda Ece'den koronavirüs isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zülfü Livaneli'den koronavirüsü açıklaması! Karantina altında mı?

Zülfü Livaneli'nin testi pozitif çıktı iddiası!

Ünlü sanatçı Suat Ülhan hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

La Casa De Papel'in 'Raquel'i Itziar Ituno koronavirüse yakalandı

La Casa De Papel'e damga vurmuştu! Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı

Tamer Karadağlı: Bol bol dezenfekte ürünleri kullanıyoruz

Tamer Karadağlı: Bol bol dezenfekte ürünleri kullanıyoruz

19 yaşındaki şarkıcı Charlotte Lawrence korona'ya yakalandı

19 yaşındaki şarkıcı Charlotte Lawrence korona'ya yakalandı

Demet Akalın evini dezenfekte ettirdi

Demet Akalın evini dezenfekte ettirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.