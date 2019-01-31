Game of Thrones yıldızı, kızını okula böyle bıraktı

Özel hayatıyla çok fazla basında yer almayan Game of Thrones’un yıldızı Peter Dinklage, bu defa kızıyla objektiflere takıldı.

Peter Dinklage kızıyla aynı scooterda

Özel hayatıyla çok fazla basında yer almayan Game of Thrones’un yıldızı Peter Dinklage, bu defa kızıyla objektiflere takıldı.

49 yaşındaki Amerikalı oyuncu, New York’un West Village çevresinde kızıyla aynı scooter’a binerken görüntülendi.

Dinklage’ın, altı yaşındaki kızı Zelig’i scooter’a okula bıraktığı tahmin edildi.

Yazar ve yönetmen Erica Schmidt ile evli olan Dinklage’ın iki çocuğu bulunuyor.