Gameloft, klasik oyunlarını ücretsiz olarak yayınladı

Gameloft Classics: 20 Years adını taşıyan bu oyun paketinde yok yok diyebiliriz. Bubble Bash 2, Gangstar 2, NOVA, Wild West Guns ve KO Fighters 2D gibi döneme damgasını vuran bu oyunlar tek bir pakette toplanmış. Tuşlu telefonlardaki kontrolleri sanal kontrolcüler ile harmanlayan firma, güncel telefonlarda nostalji rüzgarı estirecek gibi görünüyor.

Gameloft’un büyük ses getirecek olan oyun paketini buradan ücretsiz olarak Android telefonunuza indirebilirsiniz. Şimdilik bu paketin iOS platformuna gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Muhtemelen 1-2 güne bu paket iOS platformuna da ücretsiz bir şekilde gelecektir.

Aşağıdan Gameloft’un nostalji paketinde yer alan tüm oyunlara ulaşabilirsiniz. Bakalım bu oyunlar arasında hoşunuza gidecek olan oyunlar olacak mı?

Gameloft Classics: 20 Years paketindeki oyunlar

Bubble Bash 2

Brain Challenge 3

Diamond Rush

Detective Ridley and the Mysterious Enigma

Abracadaball

Gangstar 2

Zombie Infection

Modern Combat 2: Black Pegasus

NOVA

Wild West Guns

Zombiewood

Alien Quarantine

My Life in New York

Vampire Romance

Miami Nights 2

Fashion Icon

Date or Ditch 2

High School Hooks Ups

Soul of Darkness

Hero of Sparta

Cannon Rats

Block Breaker Deluxe 2

Block Breaker Deluxe 3

Motocross Trial Extreme

Platinum Solitaire 3

Texas Hold’em Poker

Midnight Bowling 3

Midnight Bowling 4

Avalanche Snowboarding

KO Fighters 2D

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