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Gameloft, klasik oyunlarını ücretsiz olarak yayınladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.04.2020 11:39 | Son Güncelleme

Nokia’nın Symbian ve Java döneminde geliştirilen ve döneme damgasını vuran oyunlar bildiğiniz gibi güncel Android ve iOS cihazlarda oynanamıyor. Köklü mobil oyun geliştiricisi bugün eski oyunlarından oluşan paketini Play Store‘da ücretsiz olarak yayınladı.

Gameloft, klasik oyunlarını ücretsiz olarak yayınladı

Gameloft Classics: 20 Years adını taşıyan bu oyun paketinde yok yok diyebiliriz. Bubble Bash 2, Gangstar 2, NOVA, Wild West Guns ve KO Fighters 2D gibi döneme damgasını vuran bu oyunlar tek bir pakette toplanmış. Tuşlu telefonlardaki kontrolleri sanal kontrolcüler ile harmanlayan firma, güncel telefonlarda nostalji rüzgarı estirecek gibi görünüyor.

Gameloft’un büyük ses getirecek olan oyun paketini buradan ücretsiz olarak Android telefonunuza indirebilirsiniz. Şimdilik bu paketin iOS platformuna gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Muhtemelen 1-2 güne bu paket iOS platformuna da ücretsiz bir şekilde gelecektir.

Aşağıdan Gameloft’un nostalji paketinde yer alan tüm oyunlara ulaşabilirsiniz. Bakalım bu oyunlar arasında hoşunuza gidecek olan oyunlar olacak mı?

Gameloft Classics: 20 Years paketindeki oyunlar

  • Bubble Bash 2
  • Brain Challenge 3
  • Diamond Rush
  • Detective Ridley and the Mysterious Enigma
  • Abracadaball
  • Gangstar 2
  • Zombie Infection
  • Modern Combat 2: Black Pegasus
  • NOVA
  • Wild West Guns
  • Zombiewood
  • Alien Quarantine
  • My Life in New York
  • Vampire Romance
  • Miami Nights 2
  • Fashion Icon
  • Date or Ditch 2
  • High School Hooks Ups
  • Soul of Darkness
  • Hero of Sparta
  • Cannon Rats
  • Block Breaker Deluxe 2
  • Block Breaker Deluxe 3
  • Motocross Trial Extreme
  • Platinum Solitaire 3
  • Texas Hold’em Poker
  • Midnight Bowling 3
  • Midnight Bowling 4
  • Avalanche Snowboarding
  • KO Fighters 2D

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Gameloft android ios

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