Gameloft, klasik oyunlarını ücretsiz olarak yayınladı

Gameloft Classics: 20 Years adını taşıyan bu oyun paketinde yok yok diyebiliriz. Bubble Bash 2, Gangstar 2, NOVA, Wild West Guns ve KO Fighters 2D gibi döneme damgasını vuran bu oyunlar tek bir pakette toplanmış. Tuşlu telefonlardaki kontrolleri sanal kontrolcüler ile harmanlayan firma, güncel telefonlarda nostalji rüzgarı estirecek gibi görünüyor.
Gameloft’un büyük ses getirecek olan oyun paketini buradan ücretsiz olarak Android telefonunuza indirebilirsiniz. Şimdilik bu paketin iOS platformuna gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Muhtemelen 1-2 güne bu paket iOS platformuna da ücretsiz bir şekilde gelecektir.
Aşağıdan Gameloft’un nostalji paketinde yer alan tüm oyunlara ulaşabilirsiniz. Bakalım bu oyunlar arasında hoşunuza gidecek olan oyunlar olacak mı?
Gameloft Classics: 20 Years paketindeki oyunlar
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