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Gamer’s Jam: 24 saat sürecek oyun geliştirme maratonu başlıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.11.2018 14:11 | Son Güncelleme

İTÜ Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübü, Netmarble ve StartersHub işbirliği ile düzenlenmekte olan Gamer's Jam, tüm amatör ve profesyonel oyun geliştiricilerini 24 saatlik bir oyun yaratma maratonuna davet ediyor. İşte etkinlikle ilgili bilgiler...

Gamer’s Jam: 24 saat sürecek oyun geliştirme maratonu başlıyor!

Netmarble EMEA ve StartersHub işbirliğinin ürünü olan mobil oyun geliştiricileri hızlandırma programı Gamer’s Qube’un desteğiyle, İTÜ Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübü tarafından düzenlenen Gamer’s Jam, amatör ve profesyonel oyun geliştiricileri, 24 saat içinde ekiplerini kurup kendi oyunlarını kodlayacağı bir maratona çağırıyor. StartersHub’ın ev sahipliğini yapacağı etkinlik 3 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te başlayıp 4 Kasım Pazar günü 20.00’ye kadar sürecek.

EKİBİNİ KUR, OYUNUNU GELİŞTİR

Gamer’s Jam etkinliğinde katılımcılar, öncelikle kendilerini tanıtıp projelerini gerçekleştirecek ekibi kuracak. Ardından verilecek temaya göre ekipler, bu temayla ilgili bir oyun geliştirmeye çalışacak. Cumartesi günü saat 14.00’da başlayacak 24 saatlik oyun geliştirme süreci, ertesi gün saat 20.00’de sona erecek. Etkinliğin sonunda ekipler, oyun projelerini diğer katılımcılara sunacak.

GAMER'S JAM YENİ OYUNLAR VE OYUN GELİŞTİRİCİLER KEŞFEDECEK

Netmarble EMEA Genel Müdürü Barış Özistek, “Mobil oyun geliştirmede Türkiye’yi oyun dünyasının sayılı merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen Gamer’s Qube çatısı altında düzenlenecek Gamer’s Jam, Türkiye’nin oyun ekosistemine katkıda bulunacak yeni oyunlar ve oyun geliştiricilerin keşfedilmesi adına çok önemli bir etkinlik. Gamer’s Jam’de 24 saat sürede geliştirilecek oyunlar ekiplerin yeteneklerini keşfetmeleri, yeni ekipler ve işbirlikleri kurmaları için fırsatlar yaratacaktır. Gamer’s Jam’den yeni işbirlikleri ve büyüyen takımlar ile birlikte girişimlerin Gamer’s Qube’a başvurmasını bekliyoruz. Netmarble EMEA ve StartersHub olarak amacımız; oyun geliştiricilerinin yanında yer alarak, global bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi aktarmak, onların hem yerel hem de global pazarda başarı ihtimallerini yükseltmektir” dedi. (DHA)

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