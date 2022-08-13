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Gamerlar için oyunlarını rahatlıkla oynayabilecekleri oyuncu masası çeşitleri

12.08.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuların performansını doğrudan etkileyen ekipmanlardan belki de en önemlisi, masa. Ergonomik ve rahat bir oyuncu masası olmadan saatler boyunca aynı performansla oyun oynamak neredeyse imkânsız. Uzun saatler başından kalkmadan oturabileceğiniz bir oyuncu masası arıyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin, seçtiğimiz ürünlere beraber göz atalım.

Gamerlar için oyunlarını rahatlıkla oynayabilecekleri oyuncu masası çeşitleri

Gamer olmak, artık en popüler hobiler arasında. Uzun saatler bilgisayar veya konsol başında vakit geçirmeyi gerektiren bu hobi için ergonomik masalar epey önem taşıyor. İlk başta çok dikkat çekmeyen bu detayın, daha profesyonel hâle geldikçe çok önemli olduğu anlaşılıyor. Uzun saatler bilgisayar başında oturmayı planlıyorsanız boyunuza göre ayarlanabilen, konforlu ve sağlam bir oyuncu masası aradığınız ürün olabilir. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa oyunlarınızı rahatlıkla oynayabileceğiniz en konforlu masa seçeneklerine şans verebilirsiniz.

1. Uygun fiyatlı bir seçenek: Hodbehod Yerden Yükseklik Ayarlı Geniş Ders Çalışma Masası Laptop Sehpası

Gamerlar için oyunlarını rahatlıkla oynayabilecekleri oyuncu masası çeşitleri

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En uygun oyuncu masası çeşitleri arasında bulunan Hodbehod Yerden Yükseklik Ayarlı Geniş Ders Çalışma Masası Laptop Sehpası, yerden yükseklik ayarıyla 47 ile 82 cm arasında ayarlanabilir. Üst kısmı birinci sınıf kalite 18 milimetre MDF'den yapılan ürün, oldukça basit şekilde kurulur. Ahşap malzemenin alt kısımlarında yer alan ayarlanabilir ayaklar ise profil malzemeden üretilir ve nikel kaplama olarak hazırlanır. Montaj malzemeleri ile kullanılan masa, gamerlar için uygun fiyatlı bir oyuncu masası olabileceği gibi farklı amaçlarla da kullanmaya uygun bir seçenek olarak tercih edilir.

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2. Daha profesyonel bir tercih yapmak isteyenlere: Proware Profesyonel Oyuncu Masası

Gamerlar için oyunlarını rahatlıkla oynayabilecekleri oyuncu masası çeşitleri

CE sertifikalı olarak üretilen Proware Profesyonel Oyuncu Masası, birinci sınıf membranlık MDF kullanılarak hazırlanır. Mat siyah rengi ile çok şık görünen ürünün ayakları, odanıza bambaşka bir hava katarak profesyonel bir görünüm sunar. Yükseklik ve alçaklık ayarlı ayak pabucu ile masanın istediğiniz seviyede olmasını sağlayabilir, böylelikle ürünü ergonomik bir seviyeye ayarlayabilirsiniz. Kulaklık ve bardaklık tutacağı gibi profesyonel gamerların birçok ihtiyacını karşılayan ürün, aynı zamanda kablo düzenleyici özelliğiyle kalabalık kablo görüntüsünün ortadan kalkmasını sağlar. Odanızda profesyonel bir oyuncu havası yakalamak isteyen biriyseniz bu ürüne mutlaka göz atmalısınız.

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3. Titanyum görünümüyle çok şık: Adore Gaming Nex-Gen Oyuncu Bilgisayar Masası

Gamerlar için oyunlarını rahatlıkla oynayabilecekleri oyuncu masası çeşitleri

Patentli tasarıma sahip Adore Gaming Nex-Gen Oyuncu Bilgisayar Masası, profesyonel bir oyuncunun bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanır. Titanyum görünümlü yüzey kaplaması ile çok şık olan ürün, yumuşak ve su geçirmez mouse padiyle oyunlardan tam performans almanıza yardımcı olur. Ürünün gizli kulaklık asma alanı ve bardak tutacağı, oyuncuların kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlar. 90 kg yük taşıma kapasiteli deri masa tablası ve dayanıklı metal gövdesi ile benzerlerinden ayrılır. Ürünü detaylı şekilde inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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4. Led detaylardan hoşlananlara: XPRIME Markus RGB Ledli Oyuncu Masası

Gamerlar için oyunlarını rahatlıkla oynayabilecekleri oyuncu masası çeşitleri

Gamerların kusursuz bir oyun deneyimi için ihtiyacı olan şey, XPRIME Markus RGB Ledli Oyuncu Masası olabilir. Bir oyuncunun ihtiyacı olan bütün aksesuarları bünyesinde bulunduran ürün, aynı zamanda RGB led detayıyla odanıza renk katar. Orta boy büyüklükte olan oyuncu masası 114 cm genişlikte üretilir. Bir oyuncunun bütün ihtiyaçlarını taşıyabilecek kapasitede olduğu gibi fazla büyük olmaması sayesinde her odada rahatlıkla konumlandırabilir. 16 farklı renk kombinasyonu sunan ürünün RGB lambalarını uzaktan kumanda ile kontrol etmek mümkün olur. Kolay temizlenebilen MDF yüzeyi, ekstra bir gamepad ihtiyacı duymamanızı sağlar.

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5. Saatlerce oyun oynayanlara: Eureka Ergonomic Oyun Masası

Gamerlar için oyunlarını rahatlıkla oynayabilecekleri oyuncu masası çeşitleri

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Ergonomik tasarımıyla kullanıcıların gözdesi olan Eureka Ergonomic Oyun Masası, oyun deneyimini en üst seviyede yaşamanızı sağlar. 152 cm genişlikte üretilen ürün, bütün ekipmanlarınız için yeterli alana sahip. Birden fazla monitörün rahatlıkla konumlandırıldığı masanın alt kısmında priz kutusu ve kablo düzenleyici yer alır. İki kulaklık asılabilen aparat, bardak tutma aparatı ve dört adet USB porta sahip şarj askısıyla ürün; bütün ihtiyaçlarınızı karşılar. Kolay temizlenebilmesi için karbonfiber detaylı yüzeyi sayesinde çok şık bir görüntü sunan ürün aynı zamanda ayarlanabilir ayaklarıyla istediğiniz yüksekliğe kolayca getirilir.

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6. Karbon çelik gövdesi ile göz dolduran: Adore Mobilya Gaming Expert Oyuncu Masası

Gamerlar için oyunlarını rahatlıkla oynayabilecekleri oyuncu masası çeşitleri

140 cm gövde genişliği ile hemen her türlü ekipmanlara alan yaratan Adore Mobilya Gaming Expert Oyuncu Masası, üstün kalitesiyle kullananların beğenisini kazanır. Siyah renkli olarak üretilen masa, bulunduğu ortamın dekorasyonuna şıklık katar. Profesyonel oyuncular için üretilen ve patentli bir tasarımı olan ürün, 150 kg'a kadar yük taşıma kapasitesine sahip. Geniş ve estetik masa tablasını dayanıklı metal gövdesi sayesinde uzun yıllar boyunca rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gamerlar için özellikle hazırlanan üründe; gamepad koyma alanı, su geçirmez özel yüzey kaplama, kablo düzenleme için kanallar, masa altı kablo toparlayıcısı ve çanta askısı bulunur.

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7. Modern ve şık görünüm sevenlere: Stepgamer Metal Ayaklı RGB Profesyonel E Spor Oyuncu Masası

Gamerlar için oyunlarını rahatlıkla oynayabilecekleri oyuncu masası çeşitleri

RGB detayı ile odanıza renk katacak olan Stepgamer Metal Ayaklı RGB Profesyonel E Spor Oyuncu Masası, modern tasarımlı ayak detayları ile dikkat çeker. Kusursuz bir oyun deneyimi için ergonomik kullanım sağlayan ürün, oyun performansınızı bir üst seviyeye taşır. Oyuncuların ihtiyaçları doğrultusunda üretilen masanın üzerinde; kulaklık asma aparatı, bardaklık ve kablo düzenleyici yer alır. 120 cm genişliği ile her türlü ihtiyacınızı üzerine yerleştirebileceğiniz ürün, 100 cm RGB led ile kullanıcıya gelir. Ayarlanabilir ayakları sayesinde masanın yüzey dengesini ayarlayabilir, boyunu ise kendinize göre rahat bir seviyeye getirebilirsiniz.

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