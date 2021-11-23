Gamerların yüzünü güldürecek, kaçırılmaması gereken indirimli ürünler

Oyunlar sırasında yüksek performans elde etmek için ekipman seçimi oldukça önemli. Rahat koltuklar, hızlı bilgisayarlar ve kullanışlı kulaklıklar olmadan oyun keyfinin çıkması mümkün değil. Gamerların merakla beklediği Black Friday indirim fırsatları sayesinde alabileceğiniz en iyi ürünleri sizler için araştırdık. Haydi gelin, bu harika ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Yüksek performansı ile MSI PRESTIGE 15 A11UC

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MSI PRESTIGE 15 A11UC MSI PRESTIGE 15 A11UC; çoklu monitör desteği, uzun batarya süresi, ergonomik klavyesi ve geniş bağlantı seçenekleri ile ön plana çıkıyor. Intel 11. nesil işlemci ile donatılan ürün, ultra hafif ince alüminyum kasası sayesinde kolayca taşınıyor. 180 derece yatabilen ekranı, rahat bir kullanım sunuyor. Güçlü ekran kartı, harika grafikleri ile oyun keyfinizi zirveye çıkarıyor. Daha güçlü bir sinyal kararlılığı sunan PCIE 4 gen depolama ile bilgisayarın performansını artırıyor. Thunderbolt 4 portu ile birden fazla erkana bağlantı yapabiliyor. Ayrıca 40 gb/sn hızında veri aktarabiliyor ve cihazları hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. Prestige Serisi, UHS-III ile hızlı veri transferi sağlıyor. Ekstra geniş touchpad ise klavyeyi daha kolay bir şekilde kullanmanıza imkan tanıyor. 16 GB'lık RAM'i ve 4 GB'lık RTX3050 Max-Q ekran kartı ile unutulmaz bir oyun deneyimi vadediyor. Ürünü 27 Kasım 2021 tarihine kadar %20'ye varan indirim avantajlarıyla satın alabilirsiniz.

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2. Zarif tasarımı ile MSI SUMMIT E13 FLIP EVO A11MT

Postmodern tasarımı ve modern teknolojiyi bir arada sunan MSI SUMMIT E13 FLIP EVO A11MT, 16:10 altın oranlı erkana ve 360 derece dönebilen menteşe tasarımına sahip. 32 GB RAM'i ve tümleşik Intel Iris Xe Graphic ekran kartı ile gamerların yüzünü güldürüyor. Bu bilgisayar, Intel Core i7 işlemcisi ve Intel EVO sertifikası sayesinde yüksek performans ve hızlı tepki özelliği gösteriyor. Flip EVO; laptopun yan kısmında bulunan kilidi ve kamerayı açma kapama düğmesi ile kişisel gizliliğinizi koruyor. Ürün, MPP 2.0 teknolojisi ile güçlü sinyal iletimi sağlıyor. Thunderbolt 4 özelliği ile birden fazla monitöre bağlanmaya ve hızlı veri transferi yapmaya olanak sunuyor. Laptop, Wi-Fi 6E ile büyük dosyaları hızla indirebiliyor ve videoları kesintisiz izleme imkanı sağlıyor. Bilgisayara Windows Hello sayesinde parmak izi ve yüz tanıma sistemi ile hızlı ve güvenli bir şekilde giriş yapabilirsiniz.

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3. En iyi görüntü için MSI 31.5" OPTIX AG321CQR

MSI 31.5" OPTIX AG321CQR Gaming Monitör, %20 daha fazla renk gamına sahip. Bu sayede oyun detaylarının ve renklerin daha keskin ve gerçekçi görünmesini sağlıyor. Üründe bulunan 1500r eğrilikteki ve 31.5 ebadındaki kavisli büyük panel, oyun sırasında sürükleyici bir deneyim yaşatıyor. Monitördeki düşük gecikme oranları, oyun içinde benzersiz bir akıcılık yakalamanızı sağlıyor. 178 derece geniş görüntüleme ile kusursuz bir oyun deneyimi sunuyor. Anti-flicker teknolojisi ile sabaha kadar oyun oynasanız bile göz yorgunluğunun önüne geçiyor. Optix ekranı ile mavi ışığı azaltıyor ve konforlu bir izleme imkanı veriyor. Gece görüşü özelliği ile karanlık sahnelerde daha net bir görüntü sunuyor. Gaming mode ile oyun tarzına göre görsel efekt seçme olanağı sağlıyor. Bu ürünü 27 Kasım 2021 tarihine kadar %25'e varan indirimli fiyatlarla satın alabilirsiniz.

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4. Yüksek ses kalitesi için SteelSeries Arctis 7 Wireless Gaming Kulaklık

SteelSeries Arctis 7 Wireless Gaming Kulaklık; 2.4 G bağlantı ile kesintisiz, ultra düşük gecikmeli ve parazitsiz bir ses kalitesi sağlıyor. ClearCast mikrofonu, çift yönlü tasarımı ile arka plandaki gürültüyü engelliyor ve yüksek kalitede ses sunuyor. S1 hoparlörü sayesinde filmler, oyunlar ve müzikler için daha temiz ve dengeli bir ses atmosferi yaratıyor. Yeniden şarj edilebilir Li-ion pil ile 24 saatten fazla dayanıyor. Kulaklık, 4 kutuplu kablosu sayesinde Xbox One ve Nintendo gibi USB'siz cihazlara kolayca bağlanıyor. Ürünün elastik kumaşı, ağırlığı eşit şekilde yayarak oluşacak baskı noktalarını engelliyor. Kulaklık, Amazon'un Black Friday kampanyaları ile sizi bekliyor.

SteelSeries Arctis 7 Wireless Gaming Kulaklık'ı daha detaylı olarak incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. En iyi oyun deneyimi için SteelSeries Aerox 3 Wireless Ghost Edition Gaming Mouse

SteelSeries Aerox 3 Wireless Ghost Edition Gaming Mouse, oyun sırasında doğru ve daha hızlı tepki vermenizi sağlıyor. Özel optik sensörü sayesinde yüksek hızda performans gösteriyor. Quantum 2.0 kablosuz teknolojisi ile verimli, güvenilir ve maksimum hızda aktarım yapıyor. Ürün, 2.4 GHz kablosuz hızı ile Mac, PC ve dizüstü bilgisayarlar ile anında eşleşme sağlıyor. Aerox 3 Wireless pili, 200 saate kadar kullanım imkanı sunuyor.

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SteelSeries oyuncu aksesuarlarında geçerli, 29 Kasım'a kadar devam edecek indirim kampanyasındaki diğer ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Her detayı yakalayan MSI 31.5" OPTIX AG321CR Gaming Monitör

MSI 31.5" OPTIX AG321CR Gaming Monitör, 165 Hz tepki hızı ile görüntünün takılmasının ve donmasının önüne geçiyor. 178 derece geniş ekranı ile oyundaki bütün detaylara hakim olma olanağı sunuyor. Anti-flicker teknolojisi ile göz yorgunluğunu azaltıyor ve izleme deneyiminizin konforunu artırıyor. Mavi ışığı azaltan monitör özelliği ile daha uzun süre oyun oynama imkanı veriyor. Mystic light ile uyumlu ürünlerle kolayca senkronize oluyor ve ambiyans ışığı yayıyor. Monitör, geniş bir renk gamına sahip. Bu sayede renk paletinden dilediğiniz rengi seçmenize olanak tanıyor. Gece görüşü özelliği ile karanlık detayları daha net görmenizi sağlıyor.

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7. Şık ve konforlu yapısı ile AEROCOOL BARONBK Baron Oyuncu Koltuğu



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Uzun saatler boyunca oyun oynayabilmek için konforlu bir oyuncu koltuğu şart. Vücut yapınıza uygun olmayan koltuklar, bel ve sırt ağrısı gibi sağlık sorunları yaratabiliyor. Mikrofiber malzemeler ve birinci sınıf kumaş ile üretilen AEROCOOL BARONBK Baron Oyuncu Koltuğu, nefes aldıran yüzeyi sayesinde terletmiyor. Ayarlanabilen boyu sayesinde daha rahat bir kullanım sunuyor. Ergonomik tasarımı, konforlu koltuk ve sırt minderleri sayesinde vücudu rahatlatıyor. Ayarlanabilen sırt ve bel yastıkları ile gün boyu rahat hissetmenize imkan tanıyan koltuk, 150 kg'a kadar destekliyor. Karbonfiber desene sahip birinci sınıf deri kaplaması ise ortama fütüristik ve daha şık bir hava katıyor. Dayanıklı ürün yapısı, koltuğu uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Üstelik ürün, %20'ye varan indirimler ile sizi bekliyor!

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