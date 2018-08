Gamescom 2018'de neler oldu?

Bildiğiniz üzere Gamescom oyun fuarı Almanya'nın Köln kentinde kapısını oyunculara açtı. Yeni oyunlardan tutun, hali hazırda duyurulmuş oyunların yeni videolarına kadar birçok içerik oyuncuların beğenisine sunuluyor. Biz de sizler için en güncel haberleri tek bir çatı altında toplamak istedik. Bu konu başlığı altında Gamescom 2018 hakkında her türlü detaya ulaşabilirsiniz. Yeni duyurular ve detaylar geldikçe buradan sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sekiro: Shadows Die Twice Activision ve geliştirici From Software aksiyon macera oyunu Sekiro: Shadows Die Twice'ın resmi çıkış tarihini duyurdu. Çıkış tarihinin duyurulmasıyla birlikte oyun PlayStation Store, Xbox Store ve Steam'de ön siparişe de açıldı. Fiyatlar şu şekilde: PlayStation Store - 284,00 TL

Xbox Store - 285,00 TL

Steam - 289,00 TL Sekiro: Shadows Die Twice 22 Mart 2019'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. Ek olarak oyunun yaklaşık 7 dakikalık oynanış videosu da paylaşıldı. Metro Exodus Deep Silver ve geliştirici 4A Games Metro Exodus'un Gamescom 2018 fragmanını yayınladı. Metro Exodus 22 Şubat 2019'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.

Battlefield V Electronic Arts ve geliştirici DICE Battlefield V açık beta detaylarını paylaştı. Battlefield V'in açık betası 6 Eylül'de başlayacak ve PlayStation 4, Xbox One ve PC üzerinden oynanabilecek. EA Access, Origin Access veya Origin Access Premier'e abone olur ya da oyunu ön sipariş verirseniz açık betaya 4 Eylül'de erkenden erişebileceksiniz. Ek olarak Electronic Arts ve DICE Battlefield V'in resmi Gamescom 2018 fragmanını yayınladı. Battlefield V 19 Ekim'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. Just Cause 4 Square Enix ve geliştirici Avalanche Studios, Just Cause 4 için yeni bir oynanış fragmanı yayınladı. Fragmanda oyundaki tornadoların oynanışa olan etkisi gösteriliyor. Just Cause 4, 4 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. Life is Strange 2 Square Enix ve geliştirici Dontnod Entertainment Life is Strange 2'nin ilk resmi tanıtım fragmanını yayınladı. Fragman ile birlikte oyunun hikaye detayları da ortaya çıktı. Dontnod Entertainment tarafından belirtilene göre, Life is Strange 2'de oyuncular hayatlarını sonsuza dek değiştiren trajik bir olaydan sonra Seattle'daki evlerinden kaçmak zorunda kalan 16 yaşındaki Sean ve 9 yaşındaki Daniel Diaz adlı iki erkek kardeşin hikayesini keşfedecek.

Life is Strange 2'nin ilk bölümü 27 Eylül 2018'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. Ek olarak Square Enix ve geliştirici Dontnod Entertainment Life is Strange 2 için 20 dakika uzunluğunda oynanış videosu paylaştı. Desperados 3 Desperados 3, Mimimi Productions tarafından PlayStation 4, Xbox One ve PC için geliştiriliyor ve 2019 yılında çıkışını gerçekleştirecek. Yayıncı THQ Nordic tarafından yayıncılığı yapılacak olan yapımda oyuncular silahşör John Cooper'ın başında bulunduğu bir grup Desperados'u yönetecek. Mount & Blade II: Bannerlord TaleWorlds Entertainment, Mount & Blade II: Bannerlord'un Gamescom 2018 fragmanını yayınladı. İki dakika uzunluğundaki bu fragmanda tek oyunculu mod gösteriliyor. Mount & Blade II: Bannerlord PlayStation 4, Xbox One ve PC için geliştiriliyor. Oyunun 2019 yılı içerisinde çıkması bekleniyor. Resident Evil 2: Remake Resident Evil 2: Remake adına Gamescom 2018'de yeni bir oynanış videosu ve ekran görüntüleri paylaşıldı. Yayınlanan oynanış videosu gerçekten güzel duruyor.

Overkill's The Walking Dead Starbreeze, Overkill's The Walking Dead PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarının 6 Kasım'dan Şubat 2019'a ertelendiğini duyurdu. PC çıkış tarihinde bir değişiklik yok. 6 Kasım'da çıkacak. Starbreeze konu hakkında; "Overkill's The Walking Dead konsol versiyonunun yayın hakkına sahip olan 505 Games, konsol versiyonunu daha önce planlanan Kasım ayı yerine Şubat ayında çıkarmaya karar verdi. Bu şekilde bir karar almalarının sebebi, konsolda oyunun dijital ve fiziksel sürümlerini aynı anda çıkararak en iyi pazarlama etkisini elde etmek ve satışları en üst düzeye çıkarmak istemeleri." dedi. Ace Combat 7: Skies Unknown Bandai Namco, Ace Combat 7: Skies Unknown'un 18 Ocak'ta PlayStation 4 ve Xbox One için; 1 Şubat'ta PC için çıkış yapacağını duyurdu. Buna ek olarak yapımın Gamescom 2018 fragmanı da yayınlandı. Assassin's Creed Odyssey Ubisoft, Assassin's Creed Odyssey için iki yeni fragman yayınladı ve bu fragmanlarda ana karakterler Alexios ve Kassandra gösteriliyor. Assassin's Creed Odyssey 5 Ekim'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.

Twin Mirror Bandai Namco ve geliştirici Dontnod Entertainment, hikaye odaklı soruşturma oyunu Twin Mirror'ın bölümler halinde sunulacağını duyurdu. Oyun toplamda üç bölümden oluşacak ve ilk bölüm “Lost on Arrival” 2019'un başlarında PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. The Dark Pictures: Man of Medan Bandai Namco ve Supermassive Games, The Dark Pictures Anthology'nin ilk oyunu olacak Man of Medan'ı PlayStation 4, Xbox One ve PC için duyurdu. 2019'da çıkış yapacak. The Dark Pictures Anthology yeni korku deneyimleri sunmak için tasarlanan bağımsız sinematik korku oyunu serisi olacak. Her bir oyun birbirinden bağımsız olacak ve yeni bir hikaye, yeni yerler ve yeni oyuncu karakterleri içerecek. Shenmue 3 Deep Silver ve geliştirici Ys Net Shenmue III'ün 27 Ağustos 2019'da PlayStation 4 ve PC için çıkış yapacağını duyurdu. Shenmue 3'ten önce, serinin ilk iki oyununun bulunduğu Shenmue 1 & 2 bugün PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıktı. Saints Row: The Third Deep Silver, Saints Row: The Third'ün Switch'e geleceğini duyurdu. Switch versiyonunu Fish Labs geliştirecek. Çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

Devil May Cry 5 IGN, Devil May Cry 5 Gamescom 2018 demosundan 15 dakikalık oynanış videosu paylaştı. Devil May Cry 5, 8 Mart 2019'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. Darksiders 3 THQ Nordic Darksiders III'ün Gamescom 2018 fragmanını ve oynanış videosunu yayınladı. Darksiders 3 27 Kasım'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. Biomutant THQ Nordic Biomutant'ın Gamescom 2018 fragmanını ve oynanış videosunu yayınladı. Biomutant 2018'de PS4, Xbox One ve PC için çıkacak. Settlers Ubisoft Blue Byte, strateji serisi Settlers'ın yeni oyununu PC için duyurdu. İsmi sadece 'The Settlers' olan yeni oyun Ubisoft'un Snowdrop oyun motoru ile geliştiriliyor. Çıkış tarihi sonbahar 2019 olarak açıklandı. Ek olarak The Settlers: History Collection da PC için duyurdu. İlk oyun bugün Uplay üzerinde ulaşılabilir olacak. Koleksiyonun tamamı 15 Kasım'da çıkacak. Cyberpunk 2077 Oyundan herhangi bir tanıtım videosu paylaşılmadı. Bunun yerine CD Projeckt Red, yapımdan ekran görüntüleri paylaştı. Hunt: Showdown

Crytek, rekabetçi birinci şahıs PvP ödül avcılığı oyunu Hunt: Showdown'un Xbox Oyun Ön İzleme sistemi aracılığıyla Xbox One'a geleceğini duyurdu. Yayınlanan Gamescom 2018 tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. Halo: The Master Chief Collection Microsoft, Halo: The Master Chief Collection'ın Eylül ayı başı itibariyle Xbox Game Pass sisteminin kütüphanesine ekleneceğini duyurdu. Aynı gün, Halo: The Master Chief Collection Xbox One X versiyonu için 4K Ultra HD çözünürlük ve HDR güncellemesi yayınlanacak. Ayrıca güncelleme ile geliştirilmiş matchmaking sistemi, daha hızlı yükleme süreleri ve yerel LAN desteği sunulacak. The Sinking City Ölümün ölebileceğini benimseten yeni The Sinking City yapımından Gamescom 2018 fragmanı geldi. Geliştirici ekip, büyük ihtimal ile H.P. Lovecraft'ın kurgusal karakteri ve Necronomicon'un yazarı olan deli Abdul Alhazred'in ünlü deyişi "Ebediyetin bağrında uyuyan ölü değildir, ama tuhaf çağlardan sonra ölüm de ölebilir" fikrini oyunculara aktarmayı hedefliyor. Bununla birlikte fragmanda bizzat Ctulhu'yu da görebilmek mümkün.

World War Z World War Z hikayesinden esinlenerek yapılan aynı isimli video oyunu için yeni bir oynanış videosu geldi. Oyunda akın akın gelen düşmanların anlatıldığı bu yeni oynanış videosu Gamescom 2018 fuarında yayınlandı. Anno 1800 Anno serisine yeni bir soluk getirecek olan Anno 1800, 26 Şubat 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. 2018 yılını bitirmek üzere olduğumuz göz önüne alındığında oyunun çok da uzaklarda olmadığını söylemek mümkün. World War 3 Battle Royale dünyasının bir parçası olmaya hazırlanan World War 3 için sonunda tanıtım fragmanı paylaşıldı. Oyunun tasarımı, grafikleri ve oynanışı Battlefield 4'ü anımsatmıyor değil. Shadow of the Tomb Raider Tomb Raider üçlemesinin son oyunu Shadow of the Tomb Raider'ın Gamescom 2018 fragmanı yayınlandı. Square Enix‘in beğenilen oyun serilerinden Tomb Raider üçlemesinin son oyunu Shadow of the Tomb Raider'ın Gamescom 2018 fragmanı yayınlandı. Square Enix‘in popüler serilerinden biri olmayı başaran Tomb Raider, kısa bir süre içerisinde merak beklenilen seriler arasında yerini almayı başardı. Üçlemenin son oyunu Shadow of The Tomb Raider‘ın çıkmasına az bir zaman kaldı bildiğiniz gibi.

Crystal Dynamics, Eidos Montréal, Nixxes Software BV stüdyoları tarafından geliştirilen yapım, 14 Eylül 2018 tarihinde Playstation 4, Xbox One ve PC için raflardaki yerini almış olacak. Yayınlanan tanıtım fragmanına aşağıdaki oynatıcı üzerinden ulaşabilirsiniz. Dead or Alive 6 Koei Tecmo ve Team Ninja, Dead or Alive 6'dan yeni tanıtım videosu paylaştı. E3 2018 sırasında duyurulan Dead or Alive 6 serinin bugüne kadar alışık olduğumuz görsel yanında bir takım değişiklere gitmeyi planlıyor. Oyunun geliştiricisi Japon Koei Tecmo yaptığı açıklamayla oyundaki kadın karakterlerin seksüelleştirilmesini azaltacaklarını söyledi. Dead or Alive 6, 2019 Mart ayında PC, PS4 ve Xbox One için çıkacak. Rage 2 Birinci şahıs aksiyon macera oyunu RAGE 2 için yeni oynanış görüntüleri paylaşıldı. Avalanche Studios ve ID Software iş birliği ile geliştirilen, Bethesda tarafından ise yayıncılığı yapılan birinci şahıs aksiyon macera oyunu RAGE 2 için yeni Gamescom 2018 videosu paylaşıldı. RAGE 2, 2019'un bahar aylarında oyuncular ile buluşması bekleniyor.