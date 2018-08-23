Gamescom 2018’e özel Battlefield 5 videosu

FPS oyunu denildiğinde akla gelen ilk serilerden biri olan Battlefield yakında yeni oyunuyla PC ve konsollarımıza konuk olacak. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sene satışa sunulan Battlefield 1’de 1. Dünya Savaşı’na tanıklık etmiştik. Oyun severlerin tarihsel döngülere dayalı, hikaye tabanlı sisteme olumlu dönüşler yapması, Electronic Arts ve Dice’ı hayli memnun etti. Bu memnuniyetin satış rakamlarına yansıması sonraki Battlefield oyununun da tarihsel olaylar çevresinde temellendirilmesine zemin hazırladı.

Bilindiği üzere Battlefield 5, 2. Dünya Savaşı’nı konu edinecek. Oyunda aynı Battlefield 1’de olduğu gibi cepheler üzerinde mücadeleler vereceğiz.

19 Ekim’de PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak olan Battlefield 5 için yeni bir video daha yayınlandı.

Electronic Arts, 21 – 25 Ağustos tarihleri arasında Almanya’nın Köln kentinde gerçekleşecek olan Gamescom 2018 için özel bir video paylaştı. Paylaşılan bu videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Yayınlanan tanıtım videosunda da görüldüğü üzere yine nefes kesen bir savaş deneyimi bizleri bekliyor olacak. Bu arada oyunda Türkçe dil desteğinin bulunup bulunmayacağı da henüz netlik kazanmış değil. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl çıkan Battlefield 1, Türkçe altyazı desteğiyle gelmişti. Belki bu sene çıkacak olan Battlefield V’te de Türkçe altyazı desteğine yer verilebilir.

İlgili videoyu izlemek için buraya tıklayınız

