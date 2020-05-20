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Gamescom 2020 tamamen dijital olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.05.2020 09:06 | Son Güncelleme

27- 30 Ağustos arasında dijital olarak gerçekleşecek gamescom'un dijital içeriği büyük ölçüde genişletilecek. Yeni şovlar, genişletilmiş bir gamescom ve dijital devcom üzerinde çalışılıyor.

Gamescom 2020 tamamen dijital olacak

Dünyanın en büyük bilgisayar ve video oyunları etkinliği, korona salgını nedeniyle bu yıl Köln'de gerçekleşemediğinden dolayı fuarın, dijital formatlar sürekli genişletiliyor. 27-30 Ağustos arasında, birçok yeni şov, en son görüşler ve haberler için bir içerik merkezi,büyük ölçüde genişletilmiş bir gamescom platformu ve digital devcom'un oyun geliştiricileri ve diğer ticari ziyaretçileri için geniş kapsamlı daha fazla programı olacak.

Bu yılki devcom dijital konferansı 2020 (17-30 Ağustos arasında), çok sayıda görüşme ve bol miktarda eşleştirme ile ticari ziyaretçilerine hazır geniş bir programa sahip olacak.

Gelecekte, devcom ayrıca oyun geliştiricileri için tüm yıl boyunca çeşitli konuşmalar, şovlar veya master programları sunacak. Daha fazla ayrıntı konferansın web sitesinde bulunabilir: www.devcom.global.

Felix Falk, Oyun genel müdürü: “Bu yıl gamescom 2020 için tüm enerjilerimiz dijitalleşiyor. Kısa bir süre içinde ve gamescom danışma kurulunda dünyanın en önemli oyun şirketleriyle yakın işbirliği içinde çalışarak, gamescom 2020 için güçlü ve odaklanmış bir konsept geliştirmeyi başardık. Şaşırtıcı şovlar, çok sayıda dünya prömiyeri bekliyoruz. " dedi.

Gamescom 2020'nin bireysel formatları hakkında daha fazla ayrıntı önümüzdeki haftalarda açıklanacak.

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