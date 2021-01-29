GameStop olayı: Sırada ne var?

California’da bulunan şirket, yaptığı açıklamada, yalnızca belirli hisseler üzerindeki işlemleri sınırlandırdıklarını söyledi ve buna "yakın zamandaki dalgalanmaları" gerekçe gösterdi. Robinhood’un sınırlandırdığı hisseler arasında GameStop, AMC Entertainment, Bed Bath & Beyond, Blackberry, Nokia, Express Inc., Koss Corp., American Airlines, Tootsie Roll, Trivago ve Naked Brand Group yer aldı.

Robinhood ve diğer hisse alım-satım platformları, Perşembe günü borsada büyük dalgalanmaya neden olan hisseler üzerindeki alım-satım işlemlerini sınırlandırdı.

Sosyal medya platformu Reddit’te başlayan bir forum tartışmasında, bir grup kullanıcının örgütlenerek bilgisayar ve konsol oyunu satıcısı GameStop’un hisselerini satın almaya başlaması ve ardından yaşananlar, piyasaları sarstı.

Peki şimdi ne olacak?Son iki günde GameStop hisseleri etrafında yaşanan gelişmeler, borsa tarihinde yerini alan en ilginç olaylardan biri oldu.

Bu şirketler, sosyal medya kullanıcılarının "Reddit yükselişi" dediği eyleme maruz kalan şirketlerdi. "Reddit yükselişi" ile, Reddit platformundaki bazı sohbetlerde birbirini destekleyen bir çeşit bireysel yatırımcı ordusunun, eş zamanlı olarak bazı şirketlerin hisselerini satın almaya girişmesi kast ediliyor. Söz konusu sohbetlerden biri olan r/wallstreetbets'in 5,4 milyon takipçisi bulunuyor.

Kullanıcıların kollektif eylemi, şirketlerin hisse fiyatlarının hızlı bir biçimde yükselmesine ve büyük kayıplar yaşamalarına neden oldu.

Oyun satıcısı GameStop’un hisseleri birkaç hafta önce 18 dolar değerindeyken, son 24 saatte 112 ila 480 dolar arasında seyretti. Bu fiyat artışı GameStop hisselerinin düşeceğine dair pozisyon alan hedge fonların milyonlarca dolar zarar etmesine yol açtı.

İnsanlar nasıl tepki gösterdi?

Robinhood Perşembe günü, alım-satım işlemlerini sınırlandırma kararını gerekçelendirmeye çalıştıkları “Piyasadaki dalgalanmayla ilgili bir güncelleme” başlıklı bir açıklama paylaştı. Açıklamada “Bu bir risk yönetimi kararıydı ve karar piyasa yapıcıların talimatıyla verilmedi” diyen şirket, "Finansı demokratikleştirmek bizim ilk günlerimizden beri en büyük hedefimiz olmuştur" ifadesini kullandı.