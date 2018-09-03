GameX 2018'de TDL'nin Dronemanya etkinliği gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GameX 2018'de Tech Drone League'in (TDL) Dronemanya etkinliği yapılacak.
Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2014 yılından bu yana ziyaretçi ve katılımcı firma sayısını arttıran ve bu yıl da 200 binden fazla ziyaretçi beklenen GameX 2018, 6-9 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin drone sporları, teknolojisi, eğitimi ve üretimi altyapısını oluşturan markası TDL'nin Dronemanya etkinliği yapılacak. Dronemanya alanında Nişantaşı Üniversitesi'ndeki TDL Akademi, drone ve maker eğitimlerinin detaylı tanıtımı da yapılacak. TDL'nin yeni iş ortağı Goldmaster standında pek çok teknolojik ürüne de erişim imkanı sunulacak.
Türkiye'de tüm drone kategorilerini ve pilotlarını ortak bir platformda buluşturmayı hedefleyen TDL, GameX’teki Dronemanya pistine DJI Türkiye grubunu da davet ederek yarışçı, hobici ve ticari drone kullanıcılarını bir araya getirecek. Böylelikle katılımcılar da çok çeşitli bir drone yelpazesiyle tanışma fırsatı yakalayacak.
8-9 Eylül'deki açık pist uygulaması ile lisanslı lisanssız tüm yarış drone sahipleri Türkiye'nin en hızlı pilotları ile birlikte TDL'nin Dronemanya pistinde yarışabilme olanağını yaşayacak. Fuar ziyaretçileri aynı zamanda 4 gün boyunca tüm Dronemanya etkinliklerinde yer alan drone uçuş deneyimi, e-spor, simülatör, playstation, Segway, RC, VR, TDL Store, Maker projeleri deneme, drone oyunları aktivitelerine de katılabilecek.
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