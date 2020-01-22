"Gaming Forum 3" başladı

İSTANBUL (AA) - Dijital oyun tutkunları yeni oyun trendleriyle Forum İstanbul'da bir araya geldi.

Bu yıl 3.'sü yapılan ve ödüllü turnuvalara, Cosplay yarışmasına ve sanal gerçeklik deneyim alanlarına sahne olacak forum, oyun tutkunlarını, sektörün önde gelen markalarını ve Twitch yayıncılarını bir araya getirecek.

Fest Projects yöneticisi Tugay Enginar, etkinlikte aileler, konsol oyuncuları ve yeni teknolojilere açık olan insanlar için çeşitli faaliyetler olduğunu belirterek, oyunların yanı sıra üniversite ve KOSGEB girişimi olan Gamelab ile kariyer seansları da düzenleneceğini söyledi.

Enginar, Gaming Forum'un ücretsiz olduğunu ifade ederek, "Forum İstanbul'un internet sitesi ya da sosyal medya hesapları üzerinden kayıt yaptırabilirler. En çok ilgi gören yarışmamız Cosplay. Cosplay, oyun karakterlerinin kostümlerini hazırlayacakları ve ödül kazanacakları bir yarışma." diye konuştu.

- F1 deneyimi

Etkinlik kapsamında F1 deneyimi için model araç ve sanal gerçeklik kuran Speedctiy İşletmecisi Ali Özgün, gerçek ebatlarda Formula 1 aracıyla katılımcılara gerçek bir yarış deneyimi yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.