"Gamonya: Hayaller Ülkesi" filminin ön gösterimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Yapımını Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) üstlendiği çocuk filmi "Gamonya: Hayaller Ülkesi"'nin ön gösterimi gerçekleştirildi.

BKM Tiyatro'daki etkinliğe film ekibi ve oyuncularının yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Gösterim öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan yönetmen Tuğçe Soysop, çocuklarla çalışmanın çok keyifli olduğunu belirterek, "Zaten biz 4-5 yıldır beraberiz. Bu filmimizde de çok güzel ve uyumlu çalıştık, çok güzel bir şey çıktı ortaya. Gamonya herkesin izleyeceği çok keyifli bir film." dedi.

Soysop, oyunun hikayesine de değinerek, sinemaseverlerin hayaller ülkesi olan Gamonya'da yaşayan çocukların hayallerle dolu hikayesine tanık olacaklarını söyledi.

Filmin oyuncularından Berat Efe Parlar, çekimler sırasında çok eğlendiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizim filmimiz arkadaşlığı ve dostluğu anlatıyor. Onun dışında ben 'Umut' karakterini canlandırıyorum. Hayal kurmayı sevmeyen bir karakter ve nasıl hayal kuracağını da bilmiyor. Dedesi sürekli ona hayal kurmayı denetiyor ama başarısız oluyor. Bir şekilde Gamonya'ya geliyor ve buradaki hayal üfleyicileri sayesinde hayal kurmayı öğreniyor. Umut da onlara gerçek dünyayı öğretiyor."