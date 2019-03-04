Zor günlerin ardından; Gamze Erçel, Hande Erçel'i paylaştı!

Bir süredir kanser tedavisi gören annesini geçtiğimiz ay kaybeden oyuncu Hande Erçel zor günlerini atlatmak için çabalıyor.

Yaşadıkları zor günlerin üstesinden gelmeye çalışan iki kardeş Hande Erçel ve Gamze Erçel, uzun süredir paylaşım yapmıyordu.

Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ve ablasının nişanlısı Caner Yıldırım ile pazar günü kısa bir gezi yaptı.

Gamze Erçel o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Erçel de geçtiğimiz günlerde "Gerçekle hayal arasında bir çekim. Çok özeldi" notuyla dergi için verdiği bir pozu paylaşmıştı.

