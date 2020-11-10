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Gamze Erçel: En güzel fotoğrafımız olabilir

10.11.2020 17:34 | Son Güncelleme:
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Gamze Erçel: En güzel fotoğrafımız olabilir

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 11 aylık kızı Aylin Mavi ile birlikte yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Erçel'in gönderisine takipçilerinden beğeni yağdı.

2019 yılında nikah masasına oturan Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı.

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28 yaşındaki Erçel, önceki gün 11 aylık kızı ile pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Gamze Erçel'in "Bunu koymadan edemedim. En güzel fotoğrafımız olabilir" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede 327 binden fazla beğeni aldı.

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Öte yandan Gamze Erçel, kızına geçtiğimiz sene kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği annesi Aylin Erçel'in adını vermişti.


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