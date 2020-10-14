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  4. Gamze Esgicioğlu’nun öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Gamze Esgicioğlu’nun öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 15:45 | Son Güncelleme

Isparta’da erkek arkadaşı Hasan B.

Isparta’da erkek arkadaşı Hasan B. tarafından bıçaklanarak öldürülen Gamze Esgicioğlu’nun(23) cinayetten önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
Anadolu Mahallesi 131. Cadde’de 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında ikamet eden Gamze Esgicioğlu, sevgilisi Hasan B. tarafından göğsünden bıçaklanarak, öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden Hasan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gamze Esgicioğlu’nun cinayetten birkaç saat önce evinin yakınındaki bir marketten yaptığı alışveriş güvenlik kameralarına yansıdı.

Birlikte geliyorlar
12 Ekim Pazartesi günü Gamze Esgicioğlu ve sevgilisi Hasan B. olayın yaşandığı binanın yanındaki markete geldikleri anlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde Gamze Esgicioğlu’nun markete giriş anları yer aldı. Esgicioğlu marketin önüne geldiği anda Hasan B.’nin binaya doğru gittiği görüldü. Gamze Esgicioğlu’nun markette alışveriş yaptığı ve alışverişten sonra dışarıda biraz beklediği, sonra binanın önüne doğru yürüdüğü görülüyor.

Cinayetten önce yemek molasına çıkmış
Öte yandan Gamze Esgicioğlu’nun bir çağrı merkezinde çalıştığı, olay anında evden çalışma sistemiyle vardiyada olduğu, saat 4.20’de yemek molasına çıktığı ve bir daha sisteme geri girmediği öğrenildi.

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