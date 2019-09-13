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Gamze, evinde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 14:32 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Gamze Kurt (18), yalnız yaşadığı evinde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Gamze, evinde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Gamze Kurt (18), yalnız yaşadığı evinde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
Fatih Mahallesi 4905 Sokak'taki Gamze Kurt'un yaşadığı müstakil evden saat 08.00 sıralarında silah sesi gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Gamze Kurt'u mutfakta kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kurt'un yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Yapılan incelemede, Kurt'un av tüfeğiyle başından vurulduğu belirlendi. Kurt'un cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, olayın ardından başlattığı çalışmayla suç aleti av tüfeğiyle birlikte G.C. (24), Ş.C.C. (28) ve H.Y.'yi (30) gözaltına aldı. Şüpheliler Manisa Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Gamze, evinde av tüfeğiyle vurularak öldürüldüGamze, evinde av tüfeğiyle vurularak öldürüldüGamze, evinde av tüfeğiyle vurularak öldürüldüGamze, evinde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

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