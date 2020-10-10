Gamze Gözalan'ın son hali şaşırttı

Oyuncu Gamze Gözalan, bir dönem ekranlarda yayınlanan 'Baskül Ailesi' dizisinde canlandırdığı Fidan (sağda) karakteri ile hafızalara kazınmıştı.
Oyunculuğu bırakan Gözalan, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.
57 yaşındaki eski oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle hayranlarını şaşırttı.
Fazla kilolarından kurtulan Gamze Gözalan, son haliyle dikkat çekti.
Gözalan, zayıflamak için yıllar önce midesine kelepçe taktırmıştı.
Şimdilerde bir akademide çalışan Gamze Gözalan, nefes koçluğu yaparak kişisel gelişim dersleri veriyor.
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