Gamze, maganda kurşunu kurbanı

Olcay DÜZGÜN/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'de katıldığı sünnet düğününde halay çektiği sırada başına kurşun isabet eden Gamze Boynuince (21), yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf köyünde meydana geldi. Yaz tatili için Belçika'dan Kırşehir'e gelen Gamze Boynuince, babası Rahmi Boynuince ile birlikte köy muhtarı Bayram Zengin'in oğlu için düzenlenen sünnet düğününe katıldı. Düğün sırasında bazı kişiler havaya ateş açtı. Bu sırada, halay çeken Gamze Boynuince'nin başına kurşun isabet etti. Yere yığılan Boynuince, kanlar içinde kaldı. Düğündekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Boynuince'nin cansız bedeni Kırşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

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