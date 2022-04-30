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Gamze maganda kurşunuyla hayatını kaybetmişti! Fotoğraftaki detay ortaya çıkardı... Muhtar, jandarmaya kullanmadığı silahları vermiş

30.04.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında sünnet düğününde başına kurşun isabet eden Gamze Boynuince'nin ölümüyle ilgili davada tutuksuz yargılanan sanıklardan köy muhtarı Bayram Zengin'e verilen hapis cezası, 27 yıl 1 aya çıkarıldı. Tutuklanan Zengin, jandarmaya düğünde kullanmadığı siyah kabzalı 2 silahı teslim ederken, Gamze Boynuince vurulduğu sırada orada olmadığını ileri sürdü. Ancak düğüne katılanların çektiği fotoğraf ve videolarda Bayram Zengin'in belinde kahverengi kabzalı başka bir tabanca bulunduğu belirlendi.

Gamze maganda kurşunuyla hayatını kaybetmişti! Fotoğraftaki detay ortaya çıkardı... Muhtar, jandarmaya kullanmadığı silahları vermiş

Belçika'dan yaz tatili için Kırşehir'e gelen Gamze Boynuince, 15 Ağustos 2019'da merkeze bağlı Çadırlıhacıyusuf köyünde ailesiyle, aynı zamanda akrabaları olan köy muhtarı Bayram Zengin'in oğlunun sünnet düğününe katıldı. Bazı kişilerin havaya ateş açtığı düğünde halay çekerken başına kurşun isabet eden Boynuince, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

151 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olayla ilgili inceleme yapan jandarma, düğünün yapıldığı alanda 2 şarjör, 151 boş kovan ve 6 av tüfeği kartuşu buldu. Jandarma köye gelmeden önce, düğünde görüntü çeken kameramandan kasetin alınıp görüntülerin yok edildiği belirlendi. Görgü tanıklarının ifadeleriyle, havaya ateş açan muhtar Bayram Zengin ile kuzenleri Taner Zengin ve Murat Zengin gözaltına alındı. Bayram Zengin, jandarmaya düğünde kullanmadığı siyah kabzalı 2 silahı teslim ederken, Gamze Boynuince vurulduğu sırada orada olmadığını ileri sürdü. Ancak düğüne katılanların çektiği fotoğraf ve videolarda Bayram Zengin'in belinde kahverengi kabzalı başka bir tabanca bulunduğu belirlendi. Bayram Zengin ile Taner Zengin tutuklandı, Murat Zengin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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KARAR ÇIKTI

Soruşturma sonunda şüpheliler hakkında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sürecinde tutuklu iki sanık tahliye edildi. 13 Şubat 2020'de görülen davanın 3'üncü duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, köy muhtarı Bayram Zengin'e 'olası kast ile adam öldürmek' suçundan 16 yıl 8 ay, 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan da 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Taner Zengin'e 'suç delillerini gizlemek' suçundan 2 yıl 1 ay, 'ruhsatsız silah bulundurmak ve ateş etmek' suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 3 yıl 4 ay, Murat Zengin'e ise 'ruhsatsız silah taşımak ve genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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MUHTARIN CEZASI ARTIRILDI

Cezayı az bulan Gamze Boynuince'nin ailesiyle, kararı fazla bulan köy muhtarı Bayram Zengin'in avukatları, davayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkemenin incelemesinin ardından dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, duruşma yaptı. Davada tutuksuz sanıklar Bayram Zengin ile Taner Zengin ve Murat Zengin hazır bulundu. Önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirten sanıklar, beraatlerini istedi. 1'inci Ceza Dairesi heyetinin 'olası kast ile adam öldürmek' suçundan 25 yıl, 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan da 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 27 yıl 1 ay hapis cezası verdiği muhtar Bayram Zengin, karar sonrası tutuklandı. 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Taner Zengin ile 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Zengin ise aynı cezayı alıp tutuksuzluk hallerinin devamına karar verildi. Köy muhtarı Zengin'in avukatları kararı Yargıtay'a taşıdı.

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(DHA)

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