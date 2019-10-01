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Gamze öğretmen, çocukların meleği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 11:17 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, Fen Bilimleri Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra atanamayınca farklı bir alanda işe başlayan Gamze Tuysuz (25), geçen yıl ücretli öğretmenlik yaptığı okuldaki öğrencilerinden kopamadı.

Gamze öğretmen, çocukların meleği

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, Fen Bilimleri Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra atanamayınca farklı bir alanda işe başlayan Gamze Tuysuz (25), geçen yıl ücretli öğretmenlik yaptığı okuldaki öğrencilerinden kopamadı. Tuysuz, zaman buldukça öğrencileriyle buluşup, başta dersleri olmak üzere her konuda onlara yardımcı oluyor. Öğrencilerinin, 'O çocukların meleği' dediği Gamze Tuysuz, "Ben çocukları onlar beni bırakmadı. Aramızda güçlü bir sevgi bağı oluştu" dedi.
Erzurumlu Gamze Tuysuz, 2016 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Atanamayan Tuysuz, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda ücretli olarak fen bilgisi öğretmenliği yaptı. Gamze Tuysuz, fen bilgisi dersi verdiği 120'ye yakın öğrencisiyle kısa sürede sıcak bir bağ kurdu. Öğrencilerin aileleriyle de tanışan Tuysuz, her zaman yanlarında oldu. Öğrenciler, mahallede, buldukları malzemelerle oluşturdukları çardakta yaz kış buluşup, öğretmenleriyle hem ders yaptı, hem de oyunlar oynadı.
Görev süresi sona eren Gamze Tuysuz, öğrencilerinin gözyaşları içinde onlara veda etti. Ancak Tuysuz, öğrencilerden kopamadı.
ÖĞRENCİLERİNİ BIRAKMADI
Aras Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi'nde (Aras EPSAŞ) kurumsal iletişim ve kalite uzmanlığı olarak işe başlayan Tuysuz, fırsat buldukça öğrencileriyle ilgilenmeye devam etti, şimdilerde derslerinde yardımcı oluyor.
ENGELLİ SEDA’NIN ‘GAMZE ÖĞRETMEN’ MUTLULUĞU
Öğretmenlik yaptığı dönemde, öğrencilerinden Efendi (12) ve İbrahim Gökdere'yi (15) Sanayi semtindeki 2 oda bir salondan oluşan gecekondu evlerinde ziyaret edip, burada zihinsel engelli ve astım hastası kardeşleri Seda (10) ile dostluk kuran Gamze Tuysuz, bugünlerde aileye sürpriz bir ziyarette bulundu. Gamze Tuysuz'u gören Seda Gökdere, "Gamze öğretmen" diye çığlık atıp boynuna sarıldı. Seda Gökdere, Gamze Tuysuz'u öpüp, getirdiği hediye paketlerini açtıkça sevinci bir kat daha arttı.
‘O ÇOCUKLARIN MELEĞİ’
Gamze Tuysuz'u çok sevdiğini söyleyen Efendi Gökdere, "Hocam benim çiçeğim, özellikle çocukların meleği. Ben yetkililerden Gamze öğretmenin okula geri dönmesini talep ediyorum" dedi.
Ziyarete gelen öğretmenleriyle yine çardakta buluşan öğrenciler, “Burada ders işledik, güldük, söyledik, eğlendik. Biz onu çok seviyoruz" diyerek duygularını dile getirdi.
BİR KITLAMA ÇAY BİZİ BAĞLADI
Öğretmenlik yaptığı dönemlerde öğrencilerin evlerine ziyaretler yaptığını söyleyen Gamze Tuysuz, bir bardak kıtlama çay sayesinde aralarında sıcak bir bağ oluştuğunu söyledi. Tuysuz, "Her hafta mesaim bittikten sonra bir aileyi arıyorum, size geliyorum diye bilgi veriyorum. Onlarla içtiğimiz bir bardak kıtlama çay bizi birbirimize bağladı. Bizim birlikte içtiğimiz bir bardak çay, yaptığımız sohbetler, oynadığımız oyunlar çok şeye değer. Biz çocukları sevgiyle büyütmezsek, hiçbir şeyin sonucun alamayız. Sevgi istek getirir, istek ise başarı. Çocukların hepsi pırlanta gibi. Her zaman onların yanında olmaya çalıştım. Ancak tek bir kişi olarak bazen hepsine el uzatamadım, ama gücümün yettiğince destek olmaya çalıştım. Bu konuda annem, babam kız kardeşim ve şu an çalıştığım Aras EPSAŞ'ın Genel Müdürü Fahrettin Tunç Bey hep yanımda oldu. Onlardan aldığım güçle devam ettirdim. Bu konuda duyarlı vatandaşların desteğini de bekliyorum" diye konuştu.

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Gamze öğretmen, çocukların meleğiGamze öğretmen, çocukların meleğiGamze öğretmen, çocukların meleğiGamze öğretmen, çocukların meleği

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