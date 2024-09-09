Gamze Özçelik eşini paylaşmaya doymadı! "Her seferinde tatile gitmek yerine…"

Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde rol alarak büyük bir hayran kitlesine kavuşan Gamze Özçelik bir süre önce evlenmişti.

Evlilik haberleri sonrası Reshad Strik, nikahtan kareleri "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için elhamdülillah. Seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. Biz inşallah cennette de beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı" notuyla paylaşmıştı.

Ünlü belgesel sunucusu Reshad Strik ile dünyaevine giren Özçelik sık sık eşiyle paylaşımlar yapmaya başladı.

Gamze Özçelik Strik ile eşi Reshad Strik nikah sonrası balayı yerine yardım çalışmalarına katılmak üzere Tanzanya'ya gitmişti. Şimdi de Afganistan'a giden çiftten Gamze Özçelik, eşine teşekkür ettiği bir paylaşım yaptı.

Özçelik, eşiyle çekilen fotoğrafını paylaştı. Eşinden özvgüyle bahseden ünlü isim, paylaşımına "Her seferinde tatile gitmek yerine zorlu hayır yolculuklarında sınırı zorlamayı tercih eden, eşini yalnız bırakmayan kocam. En iyisi olduğun için teşekkür ederim. Hayatım olduğun için teşekkürler" ifadelerini not düştü.

Öte yandan Gamze Özçelik, eşinin 43. yaşını da "Doğum günün kutlu olsun kalbim" diyerek kutlamıştı.