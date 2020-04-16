Gamze Pala cinayeti: Zanlı ifadesinde ne dedi, olaya kim, ne tepki gösterdi?

DHA'da yer alan habere göre, cinayetin ardından polise teslim olan Dalançıkar, Gamze Pala'ya mesajlar gönderdiğini, aradığını ve sürekli takip ederek karşısına çıktığını ancak Pala'nın kendisiyle konuşmayı reddettiğini anlattı.

37 yaşındaki zanlı, sorgusunda, sevdiğini söylediği Gamze Pala'ya önce iki el ateş ettiğini, silahı tutukluk yapınca da, yaralı halde yerde yatan Pala'nın boğazına bıçak darbesi vurduğunu söyledi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ise "Kadınlar öldürülmeye devam ederken 6284 ve İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamamak failleri teşvik etmektir. Kadınlar öldürülmeden önce önlem alın" açıklaması yaptı.

Olay ülkede büyük tepkiyle karşılandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yargı sürecine müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Çarşamba akşamı yine takip etmek için Pala'nın resepsiyonist olarak çalıştığı öğretmenevine giden Dalançıkar, Pala'ya ateş etti. Ardından bıçakla öldürdüğü kadının başında bekleyen Dalançıkar'ı, olay yerine gelen polis gözaltına aldı.

Savaş Dalançıkar'ın sosyal medya hesaplarındaki isminin yanına 'Gamze' yazdığı da görüldü.

https://www.youtube.com/watch?v=Ln\_H6jzfhmQ

Zanlı ifadesinde ne dedi?

DHA'da yer alan habere göre, zanlı, Gamze Pala'yı beş yıldan fazla tanıdığını, ona sevgi ve aşk duyguları beslediğini, çalıştığı yere zaman zaman onu görmek için gittiğini söyledi.

Olay günü 17.00-18.00 gibi arkadaşlarıyla alkol aldığını, ardından eve gidip bıçak ve silah aldığını söyleyen Dalançıkar ifadesinde şunları söyledi:

"Gamze'nin çalıştığı öğretmenevine gittim. Gamze'nin yanında çalışma arkadaşı olan bir beyefendi vardı. Ancak ben onun çalışma arkadaşı olduğunu bildiğim için Gamze'yi kıskançlık kastıyla öldürmedim. Ben öğretmenevi kapısından girdikten sonra Gamze'ye seslendim ve silahı gösterdim. Gamze ve yanındaki şahıs panikledi. Onlar panikleyince ben de panikle iki el ateş ettim. İlk başta 4-5 metre mesafeden ateş ettim ancak daha sonra yaklaşarak ateş etmeye çalıştım. Silahım tutukluk yaptı. Daha sonra Gamze'nin yanına gittim, yere düşmüştü. Yere yatar vaziyetteyken boğazına bıçak darbesi vurdum."