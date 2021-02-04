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  4. Gamze Pala’nın katili aklı dengesinin yerinde olmadığını kanıtlamak için her yola başvuruyor

Gamze Pala’nın katili aklı dengesinin yerinde olmadığını kanıtlamak için her yola başvuruyor

04.02.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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Rize’nin Fındıklı ilçesinde 15 Nisan 2020 tarihinde Gamze Pala’yı vahşice öldüren Savaş Dalançıkar’ın "Tasarlayarak, Canavarca Hisle Kasten Öldürme, Kasten Öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.Rize’nin Fındıklı ilçesinde Öğretmenevi resepsiyonunda çalışan 44 yaşındaki Gamze Pala isimli kadını saplantı derecesinde karşılıksız seven ve kendisine sosyal medya üzerinden cevap alamamasına rağmen defalarca mesaj atan, görüşme talebine karşılık bulamayınca ise önce kurşunlayan sonra ise vahşice boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar ikinci kez hakim karşısına çıktı.Mahkeme heyeti sanık Savaş Dalançıkar’ın tutuklu olarak yargılanmasına ve duruşmayı 1 Nisan 2021 tarihine erteleyerek bu süre içerisinde yeniden tedavi gördüğü iddia edilen hastanelere yazı yazılarak raporların hazırlanmasına karar verdi.

Rize’nin Fındıklı ilçesinde 15 Nisan 2020 tarihinde Gamze Pala’yı vahşice öldüren Savaş Dalançıkar’ın "Tasarlayarak, Canavarca Hisle Kasten Öldürme, Kasten Öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.
Rize’nin Fındıklı ilçesinde Öğretmenevi resepsiyonunda çalışan 44 yaşındaki Gamze Pala isimli kadını saplantı derecesinde karşılıksız seven ve kendisine sosyal medya üzerinden cevap alamamasına rağmen defalarca mesaj atan, görüşme talebine karşılık bulamayınca ise önce kurşunlayan sonra ise vahşice boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Mahkeme heyeti sanık Savaş Dalançıkar’ın tutuklu olarak yargılanmasına ve duruşmayı 1 Nisan 2021 tarihine erteleyerek bu süre içerisinde yeniden tedavi gördüğü iddia edilen hastanelere yazı yazılarak raporların hazırlanmasına karar verdi. Ayrıca bir sonraki mahkemede dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için mahkemeye zorla getirilmesine karar verildi.
Öte yandan heyet sanığın geçmişte tedavi gördüğünü iddia etmesi üzerine Rize Devlet Hastanesi’nde psikiyatri bölümünde tedavi gördüğünü beyan etmesi nedeniyle tedavi evraklarının celbi için hastaneyle görüşülmesine de karar verdi.
Öldürülen Gamze Pala’nın ablası Kudret Pala’nın avukatı Serkan Ellialtı duruşmadan sonra yaptığı açıklamada, sanığın akli dengesinin yerinde olmadığını katılmak için her yolu denediğini, kendisini insanlık dışı varlıkların yönlendirdiğini dahi iddia ettiğini dile getirdi. Ellialtı “Sanık Adli Tıp’a sevk edilecek, Mayıs ayının sonuna gün verilmiş. Dosyada dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine ve hastanelere tekrar yazı yazılarak hastane raporları istendi. Nisan ayında bir ara duruşma yapılmasına karar verildi. Nisan ayından sonra Adli Tıp’a sevk edildikten sonra gelen raporlara göre tekrar davanın ilerleyişi belli olacak. Bu aşamada tanıklar da beyanda bulundu. Karşı tarafın kendince iddiaları var. ‘Akli dengesinin yerinde olmadığı, bilerek işlemediği’ gibi. Hatta sanık kendisini cin, ruh gibi varlıkların yönlendirdiğini iddia ederek farklı beyanlarda bulundu. Bunlar gayet normaldir çünkü başka türlü bu işin içerisinden çıkamaz. Bu nedenle akli dengesinin yerinde olmadığını ispatlamak için her türlü yola başvuruyorlar. Mutlaka biz gerekli sonucu alacağız davadan” ifadelerini kullandı.

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