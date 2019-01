Gamze'nin beyin ameliyatı için yardım kampanyası başlatıldı

Sinan KABATEPE/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Valiliği, 2 yıl önce beyin sapında damar yumağı tespit edilen ve ameliyat olmazsa felç kalma riski bulunan Gamze Ses (17) için yardım kampanyası başlattı. Gamze'nin Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan yakınları da ameliyat için ihtiyaç duyulan yaklaşık 155 bin liranın toplanması amacıyla konser düzenleyecek.

Akçakoca ilçesinde yaşayan Nevriye ve Erol Ses'in kızları Gamze Ses, 2 yıl önce el ve ayaklarındaki his kaybı nedeniyle hastaneye başvurdu. Gamze'nin beyin sapında damar yumağı tespit edildi. Geçirdiği kısmi felç nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kalan Gamze Ses, yürümesinde sorun olmasa da zaman zaman el ve ayaklarında yaşadığı his kaybı nedeniyle evden dışarı çıkamamaya başladı.

En kısa sürede beyninden önemli bir ameliyat olması gereken Gamze'nin ailesi ise maddi durumu yetersiz olmasından dolayı Düzce Valiliği'ne başvurdu. Ailenin başvurusunu inceleyen Valilik yardım kampanyası başlatılmasını onayladı. Gamze Ses'in Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan akrabaları ve arkadaşları, sosyal medyada ve çevrelerinde yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Gamze Ses, rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçirdiğini ve evden dışarı çıkmaya korktuğunu söyledi. Eğitiminin de yarım kaldığını ve üniversite hastanesinde ameliyat olması gerektiğini anlatan Gamze, şöyle dedi:

"İki sene önce rahatsızlığım nedeniyle gittiğim hastanede tümör denilmişti. Ameliyattan sonra başka bir sıkıntım olduğu söylendi. Damar yumağı olduğu söylendi. İlk ameliyatımda kısmi felçli kalmıştım. Ameliyatımdan sonra geçti zannediyorduk. Ondan sonra kontrollere gittiğimde hastalığımın hâlâ bitmediğini öğrendik, doğuştan olduğunu öğrendik. Bunun için 155 bin lira gerekiyor. Benim yerimde bir kardeşiniz, bir arkadaşınız olabilirdi. Ben yaşamayı seven bir insanım. Yaşamak istiyorum."

KIZLARI İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR

Konuşması sırasında gözyaşlarına boğulan Gamze Ses, annesine sarıldı. Kızının bir an önce ameliyat olması gerektiğini anlatan ve göğüs kanseri tedavisi gördüğünü belirten Nevriye Ses ise "Kızımın her an bir felç olma durumu riski çok yüksek. Bizim için de ameliyat masrafı çok yüksek. Gamze şu anda yeniden kuruldan geçiyor. Bizim bu parayı tamamlamamız gerekiyor. Bütün vatandaşlarımızdan yardımlarını esirgememelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Balıkçılık yapan Erol Ses ise eşi ve kızının rahatsızlıkları nedeniyle maddi olarak zor duruma düştüklerini söyledi. Tek düşüncelerinin kızlarının sağlığına kavuşması olduğunu söyleyen baba Ses, şöyle dedi:

"Yaklaşık 4 seneden bu yana eşim göğüs kanseri. Akabinde kızım da öyle olunca hayli masraf ettik. Elimizdeki para da bitti. Ankara, İstanbul gezerken elimizdeki avucumuzdaki de bitti. Sonuç olarak ne yapalım? Çocuğumuzu böyle mi bırakacağız? En son çare bir kampanya yapmak aklımıza geldi. Eşimizden dostumuzdan yardım talep ediyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızdan yardım talep ediyoruz. Dualarını istiyoruz. Bir anne ve babanın bu durumda ne çektiğini herkes bilir."

YARDIM KONSERİ DÜZENLENECEK

Gamze Ses'in yakınları da yardım kampanyasına destek için Ereğli ilçesinde yerel sanatçıların sahneye çıkacığı konser düzenleyecek. 20 Ocak'ta düzenlenecek konserde toplanan para, yardım kampanyası hesabına yatırılacak.