Gamze'nin ölümünde muhtarı düğünde çekilen görüntü ele verdi

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR'de, katıldığı sünnet düğününde halay çekerken başına kurşun isabet eden Gamze Boynuince'nin (21) ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan, köy muhtarı Bayram Zengin'in, düğünde çekilen fotoğraflarda belinde görülen kahverengi kabzalı tabancayı savcılığa teslim etmediği ortaya çıktı. Gençı kızı öldürmediğini ileri süren muhtarın belindeki tabanca hala bulunamadı.

Olay, geçen yıl 15 Ağustos'ta merkeze bağlı Çadırlıhacıyusuf köyünde meydana geldi. Yaz tatili için Belçika'dan Kırşehir'e gelen Gamze Boynuince, babası Rahmi, annesi Ülfet Boynuince ile birlikte köy muhtarı Bayram Zengin'in oğlu için düzenlenen sünnet düğününe katıldı. Düğün sırasında bazı kişiler havaya ateş açtı. Bu sırada, halay çeken Gamze Boynuince'nin başına kurşun isabet etti. Yere yığılan Boynuince, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

151 BOŞ KOVAN

Olayla ilgili inceleme yapan jandarma, düğünün yapıldığı alanda 2 adet şarjör, 151 adet boş kovan ve 6 adet av tüfeği fişeği buldu. Ancak jandarma köye gelmeden önce kamera görüntülerinin yok edildiği ortaya çıktı. Düğünde görüntü çeken kameramandan kasedin alınıp, yok edildiği belirlendi. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayın ardından köy muhtarı Bayram Zengin ile kuzenleri Taner Zengin ve Murat Zengin gözaltına alındı. Bayram Zengin, jandarmaya düğünde kullanmadığı siyah kabzalı iki silahı teslim ederken, Gamze Boynuince vurulduğu sırada orada olmadığını da ileri sürdü.

KAHVERENGİ KABZALI TABANCA YOK

Ancak düğüne katılanların çektiği fotoğraf ve videolarda muhtar Bayram Zengin'in belinde kahverengi kabzalı başka bir tabanca bulunduğu belirlendi. Bayram Zengin ile birlikte düğünde uzun namlulu silahla havaya ateş ettiği belirlenen kuzeni Taner Zengin tutuklanırken, Murat Zengin serbest bırakıldı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'olası kastla öldürme', 'korku kaygı ve panik yaratacak şekilde ateş etme' suçlarında tutuklu yargılanan Bayram Zengin ve Taner Zengin ile tutuksuz sanık Murat Zengin, 4 Şubat'ta görülecek ikinci duruşmada hakim karşısına çıkacak. Öte yandan muhtar Bayram Zengin'in savcılığa teslim etmediği kahverengi kabzalı tabancanın hala bulunmadığı belirtildi.

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