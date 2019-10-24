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Gamze'nin servis sıkıntısında mutlu son

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 12:48 | Son Güncelleme

 MUĞLA'da çiftçi Ramazan Korkut (48), toprak dağ yolu bozuk olduğu için servis aracı evlerinin bulunduğu yere giremeyince, okula gitmekte güçlük yaşayan kızı Gamze (6) için 4 kilometrelik yolu biri süre önce stabilize hale getirtti.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da çiftçi Ramazan Korkut (48), toprak dağ yolu bozuk olduğu için servis aracı evlerinin bulunduğu yere giremeyince, okula gitmekte güçlük yaşayan kızı Gamze (6) için 4 kilometrelik yolu biri süre önce stabilize hale getirtti. Ancak okul servisi yol düzeltilmesine rağmen gelmeyince Gamze yine okula servisle gidemedi. Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün girişimleri sonucu Gamze, bugün evlerinin önüne gelen servise binerek okuluna gitti.

Menteşe'nin Yemişendere Mahallesi'nin Tembeller mevkisinde oturan evli ve 1 çocuk babası çiftçi Ramazan Korkut'un 3 yıl önce evi yandı. Bu nedenle tüm birikimini harcayan Korkut, yaşadıkları yere giden dağ yolunun bozuk olması nedeniyle servis aracı giremediği için geçen yıl kızı Gamze Korkut'u ana sınıfına gönderemedi. Bu yıl, Menteşe ilçe merkezindeki Şehbal Baydur İlkokulu'nda 1'inci sınıfa başlayan küçük Gamze'nin yol sıkıntısı devam etti. Menteşe Belediyesi'ne yolun yapılması için başvuran Ramazan Korkut, "Orman yolu olduğu için yapamıyoruz" cevabını aldı. Bunun üzerine Korkut, 1 kepçe ve 4 kamyon kiraladı. Menteşe Belediyesi 1 kamyon, Orman Bölge Müdürlüğü ise 1 greyder desteğinde bulundu. 6 gün boyunca süren çalışmalar sonucu düzeltilen ve çakıl dökülen 4 kilometrelik yol, stabilize hale getirildi. Daha önce babası tarafından traktörle ana yola götürüldükten sonra servise binebilen Gamze'nin yol çilesi, sona erdi. Artık evlerinin önünde servise binip inen küçük kızın mutluluğu, yüzüne yansıdı.

Basına yansıyan olayın ardından Korkut ailesine yardımlar da çığ gibi yağdı. Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, makamında Ramazan Korkut ile bir araya geldi. Kaymakam Yıldız'ın ziyarette Korkut'a, borçlarının Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla kapatılacağını söylediği öğrenildi. Gelişmelerin ardından Korkut ailesinin 20 bin lira olan borcu da ödendi.

Haberin ardından her kesimin hayranlığını kazanan Ramazan Korkut, bir kez daha hüsrana uğradı. Yol yapımından sonra okul servisi tarafından Gamze sadece 1 kez okula götürüldü. DHA'nın dün gündeme getirdiği, Gamze'nin okul yolu çilesi haberinin ardından Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya harekete geçti. Kaya, servis aracı ihalesini alan Remzi Dur ile müdürlükte görüşme yaptı. Görüşmenin ardından firma yetkilisi Dur, "Bundan sonra kesinlikle böyle bir sıkıntı yaşanmayacak" sözünü verdi. Yaşanan gelişmelerin ardından bugün saat 07.00 sıralarında servis aracı Gamze'yi almak için evlerinin önüne geldi. Mutlu bir şekilde minibüse binen Gamze, "Çok mutluyum" dedi. Baba Ramazan Korkut ve anne Şirin Korkut, "Gazeteci arkadaşlara ve yetkililere ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz. Kızımız artık okuluna gidiyor. Bizden mutlusu yok. Bizim düştüğümüz duruma kimsenin düşmesini istemeyiz" dedi.

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