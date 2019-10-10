HABER

Gamze'yi öldüren eşi, arkadaşının evinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 16:38 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de tartıştığı eşi Gamze Vural Dik'i (27) başından vurarak öldürdükten sonra kaçan Mehmet Dik (32), arkadaşının evinde yakalandı.

Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR-KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ'de tartıştığı eşi Gamze Vural Dik'i (27) başından vurarak öldürdükten sonra kaçan Mehmet Dik (32), arkadaşının evinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen Mehmet Dik, pişman olduğunu söyledi.

Olay, dün öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi Vahit Apartmanı'nda meydana geldi. Klima tamircisi Mehmet Dik, 4 yıllık eşi Gizem Vural Dik ile 3'üncü kattaki evlerinde bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Mehmet Dik, ruhsatsız tabancasını çıkarıp, eşini başından vurdu. Ardından da otomobiliyle kaçtı.

Yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Çeçenistan Parkı'nda otomobilini terk edip, polisi arayan Dik, "Eşimi vurdum" diyerek, ev adresini verdi ve kaçtı.

Eve gelen polis, kilitli kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 1 çocuk annesi Gizem Vural Dik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

TABANCAYLA YAKALANDI

Mehmet Dik'i yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelinin Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde, arkadaşının evinde saklandığını belirledi. Eve yapılan baskınla Mehmet Dik yakalanarak, gözaltına alındı. Olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Polisteki ifadesinin ardından sağlık kontorlü için Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirilen Dik, kendisini görüntüleyen gazetecilere pişman olduğunu söyledi. Adliyeye çıkartılan Dik, savcılık sorgusundan sonra mahkemeye sevk edildi. Öte yandan Gamze Vural Dik, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Talas ilçesi Çatakdere Mahallesi’nde toprağa verildi.

PARTNERBilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!Bilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!
Kamyonet çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandıKamyonet çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Ters dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktıTers dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.