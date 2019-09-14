HABER

Gamze'yi şaka yaparken öldürmüş (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 15:22 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Manisa'da evinin mutfağında arkadaşı Hüseyin Y.'nin şaka yapmak için doğrulttuğu silahın ateş alması sonucu başından vurularak ölen Gamze Kurt, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın üzerine gelinlik konulan tabutu cenaze namazının kılınacağı Kalemli Mahallesi Camii'ne getirildiği sırada acılı ailenin feryatları yürekleri yaktı.

Gamze'yi şaka yaparken öldürmüş (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Manisa'da evinin mutfağında arkadaşı Hüseyin Y.'nin şaka yapmak için doğrulttuğu silahın ateş alması sonucu başından vurularak ölen Gamze Kurt, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın üzerine gelinlik konulan tabutu cenaze namazının kılınacağı Kalemli Mahallesi Camii'ne getirildiği sırada acılı ailenin feryatları yürekleri yaktı. Baba Murat Kurt ile anne Sibel Kurt, kızlarının tabutuna sarılıp, göz yaşı döktü. Anne baba, birbirlerine destek olarak, ayakta durmaya çalıştı. Gamze Kurt, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kalemli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Gamze'yi şaka yaparken öldürmüş (2)Gamze'yi şaka yaparken öldürmüş (2)Gamze'yi şaka yaparken öldürmüş (2)

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
Muş’ta teröre lanet yürüyüşüMuş’ta teröre lanet yürüyüşü
Manisa’da bir ton kaçak şarap ele geçirildiManisa’da bir ton kaçak şarap ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

''Falcao ikinci Diagne olur''

''Falcao ikinci Diagne olur''

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.