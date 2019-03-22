HABER

Gana'da korkunç kaza! İki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 22.03.2019 14:37 | Son Güncelleme

Gana’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu yangın çıktı. 50’den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gana'da korkunç kaza! İki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Otobüs kazası Gana’nın Bono East bölgesindeki Ampoma şehrinde gerçekleşti. Kaza yerel saat ile 02:00’da, iki otobüsün Kintampo Techiman yolu üzerinde kafa kafaya çarpışmasıyla meydana geldi. Otobüslerden birinde yangın çıkması sonucu bölgeye acil durum ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerel medyada yer alan haberlerde kaza yerinde hala kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve polisin, 50’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirttiği bilgisi yer aldı. Ayrıca, yaralıların tedavisinin de bölgedeki hastanelerde devam ettiği belirtildi.

(AA)

Öz babası 'Sen benimsin' deyip... Öz babası 'Sen benimsin' deyip...
Irak'taki feribot kazasında ölü sayısı artıyorIrak'taki feribot kazasında ölü sayısı artıyor
Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklamaAvrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gana OTOBÜS Kaza

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda'daki katliam için atılan Tweet'e büyük tepki! Hemen kaldırdı ama...

Yeni Zelanda'daki katliam için atılan Tweet'e büyük tepki! Hemen kaldırdı ama...

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

ABD polisi, kelepçelediği genç şüpheliyi ölümüne darp etti

ABD polisi, kelepçelediği genç şüpheliyi ölümüne darp etti

Uyuşturucudan kazandığı paralarla yaptığı gösteriş yakalanmasını sağladı

Lüks tutkusu başını yaktı! Hain plan böyle ortaya çıktı

Kolombiya'da yerlilere ait bölgede patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kolombiya'da yerlilere ait bölgede patlama! Ölü ve yaralılar var

Çin'de gübre fabrikasında patlama: 44 ölü, 640 yaralı

Ülke şokta! 44 ölü, 640 yaralı...

Yeni Zelanda'da cuma ezanı canlı yayınlandı

Yeni Zelanda'da cuma ezanı canlı yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.