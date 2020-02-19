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Gana Üniversitesi'nde 'seks karşılığı not' skandalı: İki öğretim görevlisine uzaklaştırma cezası

19.02.2020 18:54 | Son Güncelleme

Gana Üniversitesi'nde öğrenci kılığındaki BBC muhabirlerini taciz eden iki öğretim görevlisi, ücretsiz izne çıkarıldı. Muhabirler, öğrencilere taciz iddialarını araştırıyordu. Sosyal medyada birçok kişi, cezayı yetersiz bularak okul yönetimine tepki gösterdi. Bazı yorumlarda "Tacizciler, tatile gidiyor" denildi.

Gana Üniversitesi'nde 'seks karşılığı not' skandalı: İki öğretim görevlisine uzaklaştırma cezası

Gana Üniversitesi'nde öğrenci kılığındaki BBC muhabirlerini taciz eden iki öğretim görevlisi, ücretsiz izne çıkarıldı. Muhabirler, öğrencilere taciz iddialarını araştırıyordu.

BBC muhabirine "Seninle evlenirim. O okulun öğrencileri penis seviyormuş" diyen Prof. Ransford Gyampo altı ay, "Evliyim. İkinci erkeğin olayım" diyen Dr. Paul Butakor da dört ay süreyle okuldan uzaklaştırıldı.

Sosyal medyada birçok kişi, öğretim görevlilerine verilen cezayı yetersiz bularak okul yönetimine tepki gösterdi. Bazı yorumlarda "Tacizciler, tatile gidiyor" denildi.

BBC'de geçen Ekim'de "Africa Eye" programında yayımlanan "Seks karşılığı not" adlı belgeselde Nijerya'daki Lagos Üniversitesi'nde ve Gana Üniversitesi'nde gizli çekimler yapılmıştı.

'Işığı söndür, kapıyı kapa'

Lagos Üniversitesi'ndeki bir öğretim görevlisi, 17 yaşında olduğunu ve okula kabul edilmek için yardım istediğini söyleyen BBC muhabirine, "Işığı söndür, kapıyı kilitle. Seni bir dakika öpeceğim" demişti.

BBC muhabiri, kendisini elle taciz etmeye başlayan Doç Dr. Boniface Igbeneghu'nun elinden tuvalete gideceğini söyleyerek kurtulmuştu.

Okul yönetimi, hakkında başka öğrencilerin de şikayette bulunduğu Igbeneghu'nun ilişiğini kesmişti.

Aynı zamanda din adamı olan öğretim görevlisi, pastörlük yaptığı kiliseden de uzaklaştırılmıştı.

BBC belgesinden sonra Gana Üniversitesi'nde başlatılan soruşturma da hafta başında tamamlandı.

https://www.youtube.com/watch?v=CRy2UOpOBtw

Disiplin Kurulu iki öğretim görevlisinin belirlenen süreler sonunda, haklarında hazırlanacak raporların olumlu olması koşuluyla okula dönebileceklerine hükmetti.

Suçlamaları reddeden öğretim görevlileri hakkında beş yıl süreyle her sene rapor hazırlanacak.

Nijerya'da yeni tasarısı

BBC belgesinden sonra Nijerya hükümeti, tacizden suçlu bulunan öğretim üyelerinin beş yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngören bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Tasarı Pazartesi Nijerya Senatosu'nda görüşülmeye başlandı.

10 aylık bir çalışma sonunda hazırlanan belgesel için, tacize uğradığını söyleyen öğrenciyle konuşan BBC Africa Eye ekibi, Batı Afrika genelinde şikayetlerin çok yaygın olduğuna dikkat çekiyor.

Muhabirlerimize göre mağdurların çoğu, tacizle suçlanan öğretim görevlilerinin cezalandırılmamasından yakınıyor. Belgeselde konuşan bir öğrenci, okulda tacize uğradıktan sonra intihara kalkıştığını anlatmıştı.

BBC, Nijerya ve Gana'da iki üniversitede öğrencilere cinsel tacizi ortaya çıkardı

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