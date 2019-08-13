HABER

Gana'da engellilerin bayram sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 11:07 | Son Güncelleme

Türkiye'den gelen yardımseverler, Gana'nın Tamale şehrinde yaşayan engelliler için kurban kesti

GANA (AA) - MUSA ALCAN - Gana Cumhuriyeti'nin Kuzey Bölgesi'nde bulunan Tamale şehrinde engelliler Kurban Bayramı coşkusunu yaşadı.

Tamale'nin farklı mahallelerinde fiziksel, görme, işitme ve konuşma engelliler için kurban kesildi.

Türkiye'den gelen sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilen kesimin ardından kurban etleri pay edildi.

Bölgede yaşayanlar, farklı STK'lar aracılığıyla ülkeye gelen yardımseverlerle hatıra fotoğraf çektirdi.

Yardımseverler kurbanlık kesiminin yanı sıra kıyafet, şeker ve oyuncak da dağıttı.

- "Türkiye'den kardeşliği anlatmak için buraya geldik"

Yüksek lisans eğitimini Türkiye'de aldıktan sonra öğretmenlik yapmaya başlayan Sadık Jibreal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl daha fazla kurban kesimi gerçekleştirmeyi arzu ettiklerini belirterek, "Bizim amacımız sadece kurban kesmek değil, Türkiye'den kardeşliği anlatmak için buraya geldik. Ne kadar et verirseniz verin yetmez. O yüzden önemli olan İslam'da kardeşlik." diye konuştu.

Kuzey Bölgesi Sağırlar Derneği Başkanı Alhassan Bako Rufai de yapılan yardımlardan dolayı çok mutlu olduklarını aktararak, "Burada gerçekleştirdikleri kurban organizasyonu için Türkiye'den gelen kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk. Bayram dolayısıyla çocuklarımızla beraber buraya geldik. Bazı kişiler uzak yerlerden geliyor. Hatta bazıları akşama kadar gelmeye devam edecek bayram için. Bir derneğimiz var ve herkes dernek aracılığıyla geliyor. Grup olarak bazı çalışmalar yapıyoruz. Düğün, mevlit gibi bir programlar olduğunda birlikte hareket ediyoruz ve birbirimize yardım ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gana Fiziksel Engelliler Topluluğu Başkanı Muhammed Seidu Chantimah ise "Böyle bir yardımla ilk defa karşılaşıyorum ve bu yardım buraya aynı zamanda neşe ve mutluluk da getirdi." dedi.

Anadolu’nun 5 bin yıllık ilk şehir yapılanması ortaya çıkarıldıAnadolu’nun 5 bin yıllık ilk şehir yapılanması ortaya çıkarıldı
Trafikte korkutan anlar! Böyle gitti...Trafikte korkutan anlar! Böyle gitti...
Örgüte Erzincan'da darbeÖrgüte Erzincan'da darbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gana kurban bayramı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İlçeye girişler kapatıldı

İlçeye girişler kapatıldı

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili son dakika gelişmesi!

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili flaş gelişme!

İstanbul trafiğinde korkutan anlar! Yarış pistine çevirdiler

Trafikte korkutan anlar! Böyle gitti...

Erzincan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Örgüte Erzincan'da darbe

'İtfaiye ekiplerine silahlı saldırı' ihbarı bir ili ayağa kaldırdı

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.