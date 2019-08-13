Gana'da engellilerin bayram sevinci

GANA (AA) - MUSA ALCAN - Gana Cumhuriyeti'nin Kuzey Bölgesi'nde bulunan Tamale şehrinde engelliler Kurban Bayramı coşkusunu yaşadı.

Tamale'nin farklı mahallelerinde fiziksel, görme, işitme ve konuşma engelliler için kurban kesildi.

Türkiye'den gelen sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilen kesimin ardından kurban etleri pay edildi.

Bölgede yaşayanlar, farklı STK'lar aracılığıyla ülkeye gelen yardımseverlerle hatıra fotoğraf çektirdi.

Yardımseverler kurbanlık kesiminin yanı sıra kıyafet, şeker ve oyuncak da dağıttı.

- "Türkiye'den kardeşliği anlatmak için buraya geldik"

Yüksek lisans eğitimini Türkiye'de aldıktan sonra öğretmenlik yapmaya başlayan Sadık Jibreal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl daha fazla kurban kesimi gerçekleştirmeyi arzu ettiklerini belirterek, "Bizim amacımız sadece kurban kesmek değil, Türkiye'den kardeşliği anlatmak için buraya geldik. Ne kadar et verirseniz verin yetmez. O yüzden önemli olan İslam'da kardeşlik." diye konuştu.

Kuzey Bölgesi Sağırlar Derneği Başkanı Alhassan Bako Rufai de yapılan yardımlardan dolayı çok mutlu olduklarını aktararak, "Burada gerçekleştirdikleri kurban organizasyonu için Türkiye'den gelen kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk. Bayram dolayısıyla çocuklarımızla beraber buraya geldik. Bazı kişiler uzak yerlerden geliyor. Hatta bazıları akşama kadar gelmeye devam edecek bayram için. Bir derneğimiz var ve herkes dernek aracılığıyla geliyor. Grup olarak bazı çalışmalar yapıyoruz. Düğün, mevlit gibi bir programlar olduğunda birlikte hareket ediyoruz ve birbirimize yardım ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gana Fiziksel Engelliler Topluluğu Başkanı Muhammed Seidu Chantimah ise "Böyle bir yardımla ilk defa karşılaşıyorum ve bu yardım buraya aynı zamanda neşe ve mutluluk da getirdi." dedi.

