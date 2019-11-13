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Gana'da hızlı tren için ilk adım atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 19:17 | Son Güncelleme

Gana'da hızlı tren için ilk adım atıldı

Batı Afrika ülkesi Gana'da hızlı tren inşası için Afrika Kalkınma Bankası ile anlaşma imzalandı.

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Akinwumi Adesina, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen Afrika Yatırım Forumu'nda, Gana'nın ilk hızlı tren inşası için anlaşmaya vardı.

Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo, yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın önemine dikkati çekerek, hızlı tren hattının vatandaşlarının hayatını kolaylaştıracağını söyledi.

Hızlı trenin yılda yaklaşık 380 bin yolcu taşıyacağını aktaran Akufo-Addo, anlaşmanın 5 bin kişiye de iş imkanı sağlayacağını kaydetti.

Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Adesina da hızlı tren projesinin Gana'nın kalkınmasına katkı sağlayacağını ifade ederek, "Biz, Afrika'nın Afrika'ya yatırım yapmasını istiyoruz. Bu tür çalışmaları her zaman görmek istiyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Yatırım Forumu Gana hızlı tren anlaşması

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