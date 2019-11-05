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Gana'da Nijeryalılara ait mağazalar kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 13:32 | Son Güncelleme

Gana'da Nijeryalılara ait mağazalar kapatıldı

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da ticaret yapan Nijeryalı iş adamlarına ait 50 mağaza, ülkenin ticari kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle kapatıldı.

Gana Elektrik Satıcıları Birliği Sözcüsü Samuel Addo, başkent Akra'da ticaret yapan Nijeryalıların, ülkenin ticari kurallarını ihlal ettiklerini belirterek bu nedenle 50 mağazayı kapattıklarını belirtti.

Gana'daki Nijeryalı Tüccarlar Birliği Başkanı Chukwuemeka Nnaji, mağazalara gelen Ganalı yetkililerin gerekçe göstermeden dükkanlarını kilitlediklerini ifade etti.

Nnaji, olayla ilgili polise haber verdiklerini fakat polisin müdahale etmediğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Gana Nijeryalı tüccarlar

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