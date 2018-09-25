Gana'da sel: 9 ölü

Batı Afrika ülkesi Gana'nın kuzey bölgesini etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı selde 9 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Kuzey Bölge Koordinatörü Alhaji Abdullah Hindu, yerel Citi FM radyosuna yaptığı açıklamada, bölgede yağmurun ardından meydana gelen selin günlük hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.

Aşırı yağışların neden olduğu selde 9 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hindu, çok sayıda kişinin de kaybolduğunu bildirdi.

Hindu, bölgede sel dolayısıyla yaklaşık bin 800 kişinin evsiz kaldığını, yaklaşık iki bin dönüm tarım arazisinin de zarar gördüğünü söyledi.

Gana'da 4 gün önce şiddetli yağış nedeniyle ülkenin Bagre Barajı'nın taşması sonucu oluşan selde 34 kişi ölmüştü.

