Gana'da; 'Türk Lezzetleri Festivali' ilgi gördü

Haber Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera GAZİANTEP (DHA)GÜNEYDOĞU Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından Gana?da düzenlenen ve 9 gün süren Türk Lezzetleri Festivali büyük ilgi gördü. Türkiye İhracatçılar Meclisi?ne bağlı Türkiye Tanıtım Grubu?nun desteğiyle Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumları İhracatçıları Birliği tarafından 'Makarna Bulgur Bakliyat Ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı Projesi' kapsamında belirlenen beş hedef ülkeden Gana?da 9 gün süren Türk Lezzetleri Festivali düzenlendi. TİM Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak, güçlü bir Türkiye ekonomisi için üretmek, istihdamı arttırmak ve ihracatı geliştirmek için dünyanın birçok ülkesinde tanıtım çalışmaları yürüttüklerini ifade ederek, İhracatçılarımıza destek vermek, farklı ülkelerde Anadolu?nun bereketli topraklarında yetişen ürünlerimizin tanıtımını yaparak tüketimlerini arttırmak amacıyla Türkiye Tanıtım Grubunun desteğiyle sürdürdüğümüz proje kapsamında ilk etapta beş hedef ülke seçtik. Bu ülkeler Gana, Rusya, Somali, Çin ve Cibuti olup proje kapsamında ilk tanıtım çalışmamızı Gana?da gerçekleştirdik. Gana?da 9 gün süren Türk Lezzetleri Festivali düzenleyerek makarna, bulgur, bakliyat ve bitkisel yağlarımızın tanıtımını sağladık. Bu kapsamda Gana?nın başkenti Akra?da düzenlenen festivalde tanıtımını gerçekleştirdiğimiz ürünlerle yapılmış yemeklerimizi Ganalılara ikram ettik. Diğer taraftan Gana mutfak kültürünün önemli yemekleri ürünlerimizle yapılarak yine Ganalılara ikram edildi dedi. Makarna Bulgur Bakliyat Ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı Projesi kapsamında Güneydoğulu ihracatçılar tarafından Gana?nın başkenti Akra?da gerçekleştirilen Türk Lezzetleri Festivali ülke genelinde büyük ilgi gördü. Türkiye Hububat Bakliyat Sektör Kurulu ve Sektör Konseyi Başkanı Mahsum Altunya, Türkiye'nin içinden geçtiği zorlu süreçte kalkınma ve sürdürülebilir güçlü ekonomi için çabaladıklarına dikkat çekerek, Bugün dünyanın birçok ülkesine Anadolu?nun bereketli topraklarında yetişen tarımsal ürünlerimizi ihraç ederek bu anlamdaki pazarlarda ki varlığımızı güçlendirmek, yeni Pazar arayışımızı sürdürmekteyiz. TİM bünyesinde kurulan Türkiye Tanıtım Grubu?nun desteğiyle birliğimiz bu yıl beş hedef ülke seçmiş ve yürüttüğü Makarna Bulgur Bakliyat Ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı Projesi kapsamında Gana?nın Başkenti Akra?da dokuz gün süren Türk Lezzetleri Festivalini organize etmiştir. Festivalde doğrudan nihai tüketiciye ulaşılırken yaklaşık on bin kişiye Türk mutfağının tanıtımını yaptığımız ürünlerinden yapılmış yemekleri ikram edilmiştir. Diğer taraftan Gana yemek kültürünün önemli yemekleri de Ganalı ünlü şefler tarafından tanıtımı gerçekleştirilen ürünleri kullanarak Ganalıların damak zevkine farklı bir lezzet kazandırmıştır. Festival süresince gerek Türkiye?nin tanıtımı yapılırken Gana ekonomisi hakkında önemli verilere ulaşılmıştır. Gana güçlü bir ekonomiye sahip olup ülkemizle son dönemlerde ticari ilişkileri hızla artmaktadır. Başarıyla geçen Gana tanıtım faaliyetimiz önümüzdeki süreçte Rusya, Somali, Çin ve Cibuti?de benzeri etkinliklerle devam edecektir dedi. Gana?nın başkenti Akra?da düzenlenen Türk Lezzetleri Festivali kapsamında Ganalı iş ve bürokrasi dünyasının yanı sıra gala yemeğinde buluştu. Gana?nın başkenti Akra?da gerçekleştirilen gala yemeğinde konuklara; makarna, kısır, mercimek çorbası, etli bulgur pilavı, yaprak sarması, bulgur tatlısı ikram edilirken Ganalı ünlü şefler de Ganalı mutfağının önemli yemeklerini bulgurla yaparak ikram etti. Gana?da düzenlenen festivalin benzerleri önümüzdeki dönemler içerisinde GAİB tarafından hedef ülkeler olarak belirlenen Rusya, Somali, Çin ve Cibuti?de de düzenlenecek.

