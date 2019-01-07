HABER

Gana'daki etnik çatışmalar binlerce kişiyi yerinden etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 18:43 | Son Güncelleme

Gana'daki etnik çatışmalar binlerce kişiyi yerinden etti

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın kuzeyinde son bir haftada yaşanan etnik çatışmalar, binlerce kişiyi yer değiştirmek zorunda bıraktı.

Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Kuzey Bölge Koordinatörü Alhaji Abdullah Hindu, yaptığı açıklamada, Chereponi bölgesindeki Konkomba ve Chokosi etnik grupları arasında çatışmalar yaşandığını belirtti.

Hindu, 31 Aralık'tan bu yana devam eden çatışmalar yüzünden çoğu kadın ve çocuk 5 binden fazla kişinin, güvenlik gerekçesiyle bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Çatışmalarda yüzlerce kişinin yaralandığını ifade eden Hindu, çok sayıda evin ateşe verildiğini söyledi.

Hindu, bölgeye güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığını ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini kaydetti.

Gana'da Kokomba-Chokosi etnik grupları arasındaki çatışmalar, Mayıs 2018'de, Kokombaların bir arazinin kendilerine ait olduğunu iddia etmesiyle başlamış, araya giren kabile şefleri, arazinin gerçek sahibinin Chokosiler olduğunu açıklamıştı.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Kaymakam, kar tatili isteyen öğrencileri davet ettiKaymakam, kar tatili isteyen öğrencileri davet etti
Karlıova Kaymakamı, 5 yaşındaki Muhammet'e insülin pompası aldıKarlıova Kaymakamı, 5 yaşındaki Muhammet'e insülin pompası aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
etnik çatışması Gana

En Çok Okunan Haberler

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'

Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde pompalı dehşeti!

Üniversitede pompalı dehşeti! Okulu bastı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Bakanlık açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Bir yıl arayla iki akrabasıyla nişanlandırıldı! O kız çocuğundan haber var

Bir yıl arayla iki akrabasıyla nişanlandırıldı! O kız çocuğundan haber var

Kayseri'de korkunç olay... Banyoda cinsel istismara 13 yıl 4 ay hapis!

Her satırı iğrenç! 15 yaşındaki erkek çocuk banyo yaparken...

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.