Ganalı futbolcu havalimanında 74 gün mahsur kaldı

Ancak 21 Kasım'da Mumbai'ye gelen Muller parası az olduğu için kalacak yer bulamadı. Bir polise durumunu anlattı ve bu memur havalimanına gitmesini tavsiye etti.

'** Bana çok yardım ettiler, hatta telefon bile verdiler **'

Muller, "Hindistan'da karantina yasaklarının başlayabileceğini duyunca uçağımı kaçırmamak için bir hostelde kalırım diye Mumbai'ye geldim" dedi.

CNN'in haberine göre, bu hafta 23 yaşına basan Muller, Hindistan'a 7 Kasım'da geldi.

Üç gün sonra Hindistan Başbakanı Marendra Modi ülke genelinde karantina yasaklarını ilan etti. Tüm uluslararası uçuşlar iptal edildi.

Muller bunun üzerine Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı'nın gidiş salonunda yatıp kalkmaya başladı.

Randy Juan Muller, "Havaalanındaki insanlar bana çok yardımcı oldu. Yemek verdiler. Hatta bir koruma görevlisi telefonum bozulduğu için bana bir telefon aldı" dedi.

Muller, Gana'nın Mumbai Konsolosluğu'ndan yardım istedi ancak konsolosluk yetkilileri bir şey yapamayacaklarını söyledi. "Hiç moralimi bozmadım. Bir gün ülkeme dönebileceğimi biliyordum. Güçlü kalmaya çalıştım. Hayatta bazı şeyleri asla değiştiremezsiniz" diyen Muller bu ayın başlarında bir polis memurunun önerisiyle Twitter üzerinden yardım istedi.

'**Evime ekmek götürmek için evimi terk ettim**'

Yerel bir gazeteci, mesajı görerek takipçileriyle paylaştı. Bu gazeteci mesajına eyaletin turizm ve çevre bakanı Aaditya Thackeray'ı da etiketledi. Thackeray aynı zamanda Mumbai Futbol Federasyonu'nun da başkanı ve eyaletin yöneticisi Uddhav Thackeray'ın oğlu.